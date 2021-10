Spotorno salió contra los controles de precios y pidió un plan antiinflacionario

El economista Fausto Spotorno apuntó hoy contra la política de control de precios que impulsa el Gobierno, y consideró que se trata de un mecanismo "más viejo que la escarapela y que no funcionó nunca".



De esta manera, planteó un virtual contrapunto con el nuevo secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, que aunque aún no asumió formalmente su cargo, esta mañana afirmó "creer en los controles y en los controles de los monopolios".

En declaraciones radiales, Feletti recordó además, que "Keynes decía que si a los monopolios no se los regula, terminan destruyendo la economía y la sociedad", en tanto se refirió a su voluntad de revisar costos y márgenes de utilidad de las empresas.

Control de precios: Feletti advirtió que discutirá "márgenes de ganancias" con los empresarios



Para Spotorno, director del Centro de Estudios Económicos del estudio Orlando Ferreres y Asociados (OJF), "está bien tratar de conversar con empresarios para tratar de controlar la inflación (en línea con los dichos de Feletti), pero hay que tener un programa anti inflacionario", aseguró sin medias tintas.

Y dio más pistas sobre la situación que atraviesa hoy la Argentina. " El problema es que cuando no hay un plan así, los empresarios no te creen, se dan vuelta y empiezan a buscar cómo hacer para esquivar el acuerdo que acaban de firmar ", destacó en declaraciones al programa "Alguien tiene que decirlo", que conduce Eduardo Feinmann por Radio Rivadavia.



La pelea contra la inflación no se gana con un mayor control de precios



Spotorno insistió en los ejes que debe tener un plan eficaz contra la inflación, y subrayó que la inflación podrá bajar en la medida en que se aplique un plan "con dos pilares: el equilibrio fiscal y la no emisión monetaria".

En ese sentido, consideró que "el 50% de la inflación (anual) no es un problema de los márgenes de ganancias que puedan tener las empresas". Y remató: "Estamos discutiendo cosas que no son. Para mí, en el Gobierno buscan echarle la culpa a otros y no lograr nada".