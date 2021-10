Sindicato Aduanero denunció falta de personal para cuando reabran las fronteras

Desde la Asociación de Funcionarios Aduaneros (AFA), advirtieron que será imposible realizar controles cuando se reabran las fronteras debido a la escasez de personal. La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) apunta a una redistribución de funcionarios.

El 1 de noviembre se abrirán las fronteras para los extranjeros, e informaron desde el gremio que solamente hay un funcionario por turno cuando se necesitan al menos cinco para cumplir con los controles adecuados.

Actualmente, Aduana cuenta con 630 funcionarios aunque, según expresa AFA, debería contar con, por lo menos, 1.200 trabajadores. "Nosotros no podemos establecer controles como lo manda la ley. Tenemos un Código Aduanero que nos obliga a establecer controles en la frontera, pero no podemos acceder a eso porque no tenemos personal", expresó en una rueda de prensa, Basilio Pintos, secretario general de la Asociación de Funcionarios de Aduana,

Y agregó que, se estarían necesitando entre 500 y 600 funcionarios más y que en algún momento, "llegamos a ser 2000 funcionarios". Remarcó que esto "lo venimos advirtiendo desde el año 2013-2014, que no se renueva la plantilla de los trabajadores de Aduanas".

Otras de las demandas de la AFA, están relacionadas a la tecnología y la necesidad de comprar un nuevo escáner de un valor de entre US $3 millones y US $3.5 millones. "Planteamos la necesidad de comprar un escáner para establecer los controles de puerto. El escáner que hay ya es vetusto, no tiene tecnologías para encontrar drogas, no tiene tecnología de punta en el sistema, el software es muy antiguo", manifestó Pintos.

Frente a las manifestaciones del sindicato aduanero, desde la DNA "se comprometen a controlar de manera efectiva administrando de forma eficiente su dotación de personal y recursos".

Y agregaron que: "Se ha dispuesto la redistribución de funcionarios para reforzar los controles fronterizos".