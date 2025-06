Shein y Amazon: ARCA vigilará a los contribuyentes que realicen compras con tarjetas en el exterior

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que a partir de julio los bancos deberán informar cuando los contribuyentes realicen compras en el exterior.

Con el auge de tiendas como Shein o Amazon, son muchos los argentinos que aprovechan el tipo de cambio para comprar a través de tarjetas de crédito.

ARCA: la nueva medida que aplica para los contribuyentes que realicen compras en el exterior

A través de la Resolución General 5662/2025, el organismo fiscal informó que a partir del 1 de julio los bancos y entidades financieras deberán informar todas las compras realizadas en el extranjero con tarjetas de crédito y débito.

La medida alcanza a las tarjetas tanto de titulares como los adicionales. Los datos a informar son los siguientes:

Número y marca de la tarjeta

CUIT del emisor, Moneda utilizada

Número de identificación del establecimiento.

País donde se efectuó la compra

Nombre del comercio

Monto total de la operación

Código de categoría del comercio (MCC), que identifica el tipo de producto o servicio adquirido

De esta manera, se tiene como principal objetivo alcanzar una clasificación más precisa de las operaciones realizadas fuera del país y realizar un seguimiento más riguroso.

ARCA: cómo afecta la medida a quienes realicen compras en el exterior

La resolución implica que las compras realizadas a través de productos digitales serán registradas por el organismo. Además, supone una fiscalización más precisa.

ARCA: qué productos no se pueden ingresar al país

ARCA informó la lista de productos que no se pueden ingresar al país bajo ningún concepto:

Armas y explosivos sin autorización de ANMAC

Estupefacientes

Bienes arqueológicos o culturales

Mercadería destinada a fines comerciales o industriales

ARCA: cuál es el límite para ingresar compras por aduana sin pagar impuestos

El organismo fiscal recordó que existen límites máximos de franquicia aduanera para realizar compras en el exterior. Las mismas son:

Vía terrestre o fluvial: hasta u$s 300 por persona.

Vía aérea: hasta u$s 500 por persona, con una franquicia adicional del mismo monto si se realizan compras en free shops.

Los menores de 16 años no emancipados podrán ingresar u$s 150 por tierra o río, y u$s 250 por vía aérea.