Sergio Massa habló tras su encuentro con Alberto Fernández: "No soy ningún salvador"

Tras se encuentro con Alberto Fernández en Olivos, Sergio Massa hizo un balance del encuentro y resaltó que "no es ningún salvador". Además, afirmó que "los argentinos demandan soluciones".

El flamante superministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura destacó desde su cuenta de Twitter que "orden, coordinación y planificación son los pilares para poder conseguir ese objetivo".

Sergio Massa se reunió con Alberto Fernández y confirmó que habrá anuncios el miércoles



"Soy consciente de las dificultades y de los desafíos, como bien señala el Presidente, del presente y el futuro del país", agregó.

El tuit de Sergio Massa tras el encuentro.

En esa línea, el hata ahora presidente de la Cámara de Diputados, dijo que "no es ningún salvador". Y agregó: "La política no necesita salvadores, sino servidores. Y no lo soy porque los problemas económicos de Argentina no se resuelven con una persona. Se resuelven con trabajo en equipo".

"Voy a trabajar con alma y vida, sin prejuicios, y dispuesto a hablar con todos los sectores políticos, económicos y sociales de la Argentina para contribuir al orden, la certidumbre y el crecimiento", prometió.



Massa dijo que "no es ningún salvador".

Y concluyó el hilo de tuits agradeciendo la confianza presidencial: "Le agradezco al presidente @alferdez la confianza y el honor que me deposita. Con su apoyo, el del equipo de gobierno, el del Frente de Todos y el de la gente, vamos a poder avanzar hacia una Argentina con orden, justa y próspera".

REUNIÓN PARA DEFINIR EL EQUIPO

El flamante superministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Sergio Massa , se reunió en Olivos con Alberto Fernández . Llegó cerca de las 11 llegó a la Quinta Presidencial y se retiró pasadas las 12.30.

Ambos avanzaron en el nuevo esquema del gabinete nacional. Según indicaron a El Cronista fuentes oficiales, el cambio que suena más fuerte es la unificación del ministerio de Obras Públicas y el de Transporte pero aún no se confirma oficialmente.

