Sergio Massa ratificó que se queda como ministro hasta el 10 de diciembre

En un programa televisivo esta noche, Sergio Massa reafirmó su compromiso de mantenerse en el cargo de Ministro de Economía hasta el 10 de diciembre, mientras ofrecía sus opiniones sobre las declaraciones de Javier Milei, quien lo precedió en el mismo espacio televisivo de TN.

"Soy ministro de Economía porque me hice cargo cuando empezó la tormenta, yo estaba muy cómodo en la cámara de Diputados. Y sin embargo cuando vino la crisis, un ministro se escapó, dejo incumplido el acuerdo con el Fondo, dejo un programa de vencimientos como el que dejo. Yo no me escape a mi responsabilidad y al llamado de mi patria", sentenció Massa.



Massa no pasó por alto la reciente expresión electoral de Milei, afirmando que este resultado reflejaba el descontento de 7 millones de argentinos que se sintieron frustrados y enojados por los años de dificultades y fracasos económicos. El ministro reconoció la magnitud de los votos obtenidos por Milei, así como los de Juntos por el Cambio y Unión por la Patria en las primarias.

Luego, Massa abordó el tema central de la devaluación ocurrida el lunes pasado. Explicó que existieron dos razones para esta situación. Primero, el FMI había exigido un ajuste en el tipo de cambio como parte de los requisitos para el desembolso de fondos, considerando el retraso cambiario acumulado desde 2021. Segundo, subrayó que la diferencia entre lo solicitado por el FMI (60% de devaluación) y lo propuesto por el gobierno (20%) creó un estancamiento en las negociaciones que fue resuelto con el ajuste del 20%. Además, aseguró que en las próximas horas se anunciarán medidas para compensar el impacto de la devaluación en los bolsillos de los ciudadanos.

En relación a las declaraciones de Milei sobre la dolarización, Massa pidió a los bancos que informen a sus clientes sobre las posibles implicaciones. Explicó que Milei sugirió que, en caso de asumir la presidencia, habría una reestructuración que podría afectar a los ahorristas, y señaló que esto podría causar un desequilibrio económico. Massa comparó las propuestas de Milei con la crisis del 2001 y destacó la falta de comprensión de los sistemas económicos por parte de algunos candidatos.

Massa también abordó los comentarios de Milei sobre el Cocinet, en particular la comparación que el libertario hizo con la NASA, destacando una falta de comprensión por parte de Milei sobre las diferencias entre ambas instituciones. Milei había dicho que, mientras en el Cocinet había 35.000 empleados, en la Nasa había 17.000. Massa contrapuso que la comparación de la Nasa tiene que ser con la Conae, que tiene 300 empleados.

Además, resaltó la necesidad de un enfoque serio en el debate y subrayó que la Argentina necesita un programa de desarrollo exportador para superar sus desafíos actuales.

En su aparición televisiva, Sergio Massa abordó temas económicos clave, comenzando por la estabilidad de los precios de los productos de primera necesidad. El ministro destacó que alrededor del 90% de las empresas ya cuentan con acuerdos de precios, señalando un dato positivo en medio de los desafíos económicos. Massa también resaltó que el tipo de cambio oficial en Argentina se mantendrá constante hasta el 30 de octubre, brindando estabilidad a los consumidores y comerciantes.

Massa explicó que este enfoque busca evitar aumentos por parte de los comerciantes en función de la variación del tipo de cambio. El ministro reconoció que mantener la relación de cambio constante ofrece una medida de certeza tanto para los comerciantes como para los consumidores. Además, subrayó que, en caso de detectarse incumplimientos en los acuerdos de precios, las sanciones no se limitarán a multas, sino que también podrían incluir medidas económicas y penales.

En cuanto a la devaluación, Massa señaló que existe una parte positiva en relación al tipo de cambio. Subrayó que el gobierno ha establecido una política de estabilidad cambiaria que brinda previsibilidad a la economía y evita movimientos bruscos en el valor del dólar. Massa también abordó las prácticas de arbitraje financiero que algunos empresarios realizan, utilizando diferentes tipos de cambio para sus operaciones. Explicó que la estabilidad de los tipos de cambio oficiales y financieros es fundamental para evitar perturbaciones en la economía y en los precios.

En cuanto a la relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Massa reveló que el miércoles habrá un desembolso por parte del fondo, lo que brindará fondos adicionales para intervenir en el mercado cambiario y cumplir con pagos y vencimientos. El ministro subrayó que Argentina ha tenido una ardua batalla con el FMI y logró que este deje de ser prestamista de última instancia por primera vez.

Massa destacó que la Argentina realizó un pago al Fondo Monetario Internacional (FMI) utilizando yuanes del segundo swap chino. Recordó que el país tiene un swap activo con China, del cual quedan disponibles 1.300 millones de dólares, y que además China activó un segundo transfer swap con otros 1.300 millones de dólares.

El ministro subrayó su preocupación por garantizar la actividad económica y la generación de empleo. A pesar de los desafíos, Massa resaltó que el sector industrial, con excepción del agro, ha continuado creciendo. Además, compartió anécdotas sobre su compromiso con su trabajo, incluidas las reuniones a altas horas de la noche con representantes de Qatar debido a la diferencia horaria.

Hablando sobre la inflación, Massa reconoció que se espera un agosto difícil en términos de aumentos de precios. Para abordar este desafío, anunció medidas para aliviar la carga sobre la población. En primer lugar, se comprometió a resignar impuestos para compensar a las empresas y evitar que los aumentos recaigan en los consumidores.

Massa también señaló que algunas empresas retrotrayeron precios y se comprometieron a acompañar los acuerdos de precios. Mencionó a Danone como ejemplo, y reveló que el responsable de la empresa se puso en contacto para expresar su apoyo a los acuerdos y pedir control sobre los supermercados y distribuidores para garantizar que no haya prácticas especulativas.

En cuanto a los trabajadores, Massa adelantó que se implementarán medidas para aliviar el impacto de la inflación. Anunció la implementación de una suma fija y esfuerzos adicionales en el ámbito de las asignaciones familiares. Además, destacó la importancia de abordar el impacto de la devaluación en los medicamentos y aseguró que se llevará a cabo una discusión exhaustiva sobre este tema.

Massa recordó a la población que el acuerdo con el FMI no fue iniciado por él y que el gobierno está trabajando en re-discutir y modificar las condiciones del acuerdo para reducir el impacto negativo en la economía.





















