Seguridad y propuestas para el campo, los próximos pasos en la campaña de Santilli

Diego Santilli sigue caminando la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones primarias del 12 de septiembre. Su disputa frente a Facundo Manes se avizora como una de las competencias más atractivas para las PASO, por lo que desde ambos espacios no quieren dar ventajas.

Esta mañana, el ex vicejefe de gobierno porteño visitó Vicente López, uno de los municipios más afines al PRO en el conurbano bonaerense. Lo acompañó Horacio Rodríguez Larreta, quien hizo un hueco en su agenda al frente de la gestión porteña, y Jorge Macri, intendente del distrito.

Santilli: "Escuchar a algunos candidatos que plantean el debate cuando nunca debatieron suena raro"

Nuevamente, Santilli buscó mostrar un discurso propositivo, y se asentó sobre el paquete de medidas que presentó la semana pasada en Tres de Febrero. Apuntó a la necesidad de reforzar las evaluaciones educativas, "porque si no pasan cosas como en Toyota u otras empresas, donde no encuentran jóvenes con secundario completo para poder construir una carrera en compañías o pymes importantes de nuestro país. La evaluación debe ser obligatoria, no puede estar a merced de un gobierno de turno ".

Su compañero de fórmula en las últimas dos elecciones porteñas, Rodríguez Larreta, subió el tono de las críticas para apuntalar la campaña. Consideró que en estas elecciones " se juega en qué modelo de país queremos vivir . Si queremos profundizar un modelo como el de hoy, donde cada vez hay menos laburo y los chicos no están en las escuelas".

Para los próximos días, Santilli continuará con su estrategia de enfocarse en el conurbano entre lunes y miércoles y recorrer el interior de la provincia entre jueves y sábado.

Mañana martes irá al oeste del Gran Buenos Aires, será el turno de Moreno por la mañana y Merlo por la tarde. Los ejes de su discurso serán seguridad y narcotráfico, dos de los temas en los que más profundiza, ya que quiere mostrar su gestión en la ciudad en esas áreas.

Además de Graciela Ocaña, segunda de la lista, estará acompañado por Cristian Ritondo -fue ministro de Seguridad de la provincia-, y Gerardo Milman -fue funcionario de Patricia Bullrich en Nación y también es precandidato-. El miércoles será el turno de la tercera sección electoral: visitará Almirante Brown y Esteban Echeverría, también con esos ejes.

A partir del jueves se alejará un poco más de la ciudad, con sus visitas a Luján y a Mercedes. Y ya el viernes se enfocará en una propuesta particular para el campo , ya que hasta el momento no hubo propuestas especiales para ese sector. El primer acto será en Junín, junto a Rodríguez Larreta el intendente municipal, Pablo Petrecca. Por la tarde será el turno de Chivilcoy y el sábado, el de Chacabuco.

Luego de la primera aparición de Mauricio Macri en su campaña, ayer en Tres de Febrero, se prepara una nueva aparición del expresidente. Será en Tandil, su ciudad natal. Se trata de uno de los lugares en los que el radicalismo se siente más fuerte, por lo que buscarán reforzar la campaña. A contramano, desde el entorno de Santilli están más confiados por la elección en el conurbano, ya que es más cercana la gestión porteña de la que participó el precandidato.