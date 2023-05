"Una horita más...": la reacción de Osvaldo Jaldo de tras la suspensión de las elecciones

Osvaldo Jaldo, vicegobernador de Tucumán y candidato a suceder a Juan Manzur, contó cómo se enteró de que la Corte Suprema de Justicia suspendió las elecciones a gobernador en San Juan y su provincia el próximo domingo 14 de mayo, y su reacción displicente sorprendió.

Tras el anuncio de que las elecciones fueron suspendidas, el candidato a gobernador por la provincia de Tucumán, comentó a medios locales su reacción:

"Fuimos a la casa a almorzar y descansar una hora la siesta, como hombre del interior, hombre de campo y con el celular a la par mía. Y con el celular a la par mía, cuando se produjo el hecho lo tenía en vibrador y empezó a vibrar el teléfono. Era tanto la insistencia que lo atendí (...), luego apague el teléfono, me di vuelta y seguí durmiendo una horita mas. Y después nos hemos puesto de acuerdo para venir a la Legislatura y a tratarlo al tema", relató Jaldo.

Jaldo contó cómo se enteró de la suspensión de las elecciones: "Apagué el teléfono y seguí durmiendo una horita más" pic.twitter.com/ViaomAAYUX — Matías Auad %u26A1 (@matiasauad_) May 10, 2023

No estamos para Robert De Niro: ¿Por qué los políticos se desconectan de la realidad?



La nueva estrategia electoral de Juntos por el Cambio en Tucumán y San Juan



Agregó que "los que estamos en política tenemos que tomar estas cosas como algo natural porque ya nos pasó en 2015 cuando nos denunciaron, ya pasó en el 2019 y hoy vuelve a pasar en el 2023. La verdad es que no me ha quitado el sueño, no me ha desvelado y he seguido descansando una hora más".

¿Por qué la Corte Suprema suspendió las elecciones en Tucumán?

La Corte dispuso que la gobernación debe presentar un informe en un plazo máximo a cinco días e hizo "lugar a la medida cautelar solicitada y, en consecuencia, suspender la convocatoria a elección de gobernador y vicegobernador de la Provincia de Tucumán del próximo 14 de mayo hasta tanto se dicte un pronunciamiento definitivo".

Por el lado de Juntos por el Cambio, el candidato a vicegobernador por el partido, Germán Alfaro, promovió una acción de amparo el 19 de abril pasado ante la Junta Electoral Provincial, declarando la inconstitucionalidad de la presentación de Manzur como vicegobernador.

El actual gobernador, Manzur, asumió en 2015 y terminará en octubre su segundo mandato, que fue interrumpido por un año y medio para asumir como jefe de Gabinete. A su vez, acompañó a José Alperovich como vice durante los períodos 2007-2011 y 2011-2015.

¿Cuál es el argumento principal?

"El Gobernador y el Vicegobernador duran cuatro años en sus funciones y podrán ser reelectos por un período consecutivo. El Vicegobernador, aun cuando hubiese completado dos períodos consecutivos como tal, podrá presentarse y ser elegido Gobernador y ser reelecto por un período consecutivo. Si el Gobernador ha sido reelecto para un segundo período consecutivo no puede ser elegido nuevamente, sino con el intervalo de un período. Lo mismo resulta de aplicación para el cargo de Vicegobernador", remarca el artículo 90 de la Constitución de Tucumán.

De este modo, a cinco días de que se celebrarán las elecciones en Tucumán y San Juan, la Corte Suprema dictó la suspensión momentánea, y no se sabe que sucederá con los candidatos postulados del oficialismo.