Santilli y Tolosa Paz, frente a frente: del "¿van a pedir disculpas?" al "defendés la timba y la especulación"

Llegado el momento de los cruces cara a cara de los candidatos en el Debate Provincia, el candidato de Juntos Diego Santilli, al ser el ganador en las elecciones PASO, eligió a Victoria Tolosa Paz para realizarse preguntas de frente.

"¿Van a pedirle disculpas a la gente?", arrancó con el encuentro mano a mano Santilli. "Tengo mi opinión. 12 millones de bonaerenses vacunados, 9.800.000 con dos dosis. Estamos saliendo de la pandemia y tenemos que mirar para adelante. Pido no volver atrás porque está el peor pasado de la Argentina. La timba, la deuda, los 44 mil millones de dólares que tenemos que devolver y pidió tu gobierno, Santilli. Eso es lo que me preocupa. Todo lo demás ya fue dicho y se ve que vos querés seguir hablando de cosas que no tienen sentido", respondió en principio Tolosa Paz.



Debate provincia: duro cruce entre Espert y Tolosa Paz, "usted habla estupideces"



No obstante, la candidata del Frente de Todos agregó: "El dolor que tiene el pueblo tiene que ser subsanado con políticas y con consensos que nos permitan construir una provincia que genere trabajo. Eso no está en la agenda de Cambiemos porque siguen pensando: timba, deuda, especulación y Panamá Papers o lo que sea. Es el proyecto político que escondés, Diego. Y lo sabe toda la provincia. Vos, entre la Provincia y tu jefe Larreta, siempre vas a elegir a tu jefe Larreta", respondió la candidata del Frente de Todos.

Al momento de consultar, Tolosa Paz quiso saber de Santilli si "cuando ingreses al Congreso, ¿vas a sacar el amparo de los fondos?". "Voy a defender a la Policía de la Provincia, a los bonaerenses, pero lo haré con la Constitución. No incumpliéndola. Los bonaerenses saben que el gobernador Kicillof no supo resolver un conflicto policial. El gobierno nacional, en vez de trabajar con el gobierno bonaerense, le sacó fondos a la Ciudad", respondió el candidato de Juntos.

Santilli y Tolosa Paz a los gritos: fueron los primeros en cruzarse en el Debate Provincia



Rápidamente, la candidata oficialista profundizó su interrogatorio, al querer tratar la actualidad judicial de Mauricio Macri. "Pero sin fondos, una vez más defendiendo intereses de la Ciudad y de tu jefe Larreta. ¿'Vos opinás como Manes que Macri se tendría que haber presentado hoy?", cuestionó Tolosa Paz.

"Los abogados del ex presidente se presentaron. Cuando se salden los recursos, se presentarán si la Justicia lo requiere", sentenció Santilli.