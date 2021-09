Santilli antes de las PASO 2021: "Vayamos a votar para cambiar nuestra Provincia y el país"

En campaña para las PASO 2021, el precandidato a diputado nacional por Juntos Diego Santilli estuvo este lunes en la ciudad de Campana junto a su intendente, Sebastián Abella, y la primera precandidata a concejal, Elisa Abella. Santilli se reunió con vecinos y comerciantes y luego recorrió la planta de la Automotriz Toyota.

"Vayamos todos a votar, es muy importante que vayamos a expresarnos. Hemos trabajado con los especialistas en salud para tener voto seguro, para que la gente tenga la accesibilidad, para que los adultos no tengan espera en la cola de la votación. Vayamos a votar para cambiar nuestra Provincia y el país, y para que comience un camino de cambio donde podamos vivir mejor ", expresó Santilli ante medios locales antes de las elecciones primarias del domingo.

Sobre las PASO en las que definirá con Facundo Manes quién encabezará la lista de Juntos en la Provincia en las elecciones de noviembre, afirmó: "Cada uno está haciendo su recorrido y lo más importante es que con Facundo el lunes 13 juntos tenemos que ir a enfrentar y resolver los problemas de la gente que son la falta de educación, la salud, la seguridad, la justicia . Vamos a trabajar juntos para enfrentar esos problemas y a nuestro verdadero adversario político que es el kirchnerismo ".

Por otra parte, Santilli mostró sus diferencias con la política educativa del kirchnerismo: "Lo que siento es que esa prioridad en la educación que expresa el gobierno, no sucede. Una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace. Un año y medio sin clases es mucho. En la Ciudad el año pasado, en el último bimestre, los chicos fueron a la escuela de forma presencial y virtual, y desde el 17 de febrero de este año con presencialidad absoluta. Eso marca y hace la diferencia como sociedad porque la única manera de que los chicos puedan avanzar y desarrollarse es con educación".

Para finalizar, el precandidato a primer diputado nacional por la Provincia se refirió a la problemática de la inseguridad que atraviesan los bonaerenses: "No hay planificación ni decisión política para resolver la inseguridad en la provincia. El principio de la decisión política empieza cuando liberan a los delincuentes, y cuando eso sucede y dejas a los comerciantes y ciudadanos encerrados, ahí está el comienzo de la más importante decisión que es que los delincuentes son los que tienen que tener miedo, no los ciudadanos, no las víctimas. Los países seguros es donde se detiene a los delincuentes, se los condena y cumplen la condena ".

Sebastián Abella ponderó la figura de Santilli de cara a las PASO : "El ´Colo´ tiene una gran experiencia política que ya volcó en la ciudad de Buenos Aires y ahora viene a volcarla en la provincia. No me cabe ninguna duda que en esta elección lo que se va a elegir qué Argentina queremos para el futuro".

En el mismo sentido, la primera precandidata a concejal por Juntos en las elecciones del domingo, Elisa Abella, opinó: "Sentir que la gente apoye a Santilli y Abella en la ciudad, que agradezca la visita del ´Colo´ en Campana, que agradezcan los avances de la Ciudad, es muy satisfactorio a una semana de las elecciones".