La invitación de Cafiero a quienes creen que la salida es Ezeiza: "No se vayan"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero participó de la presentación del plan Te Sumo para insertar en el mercado laboral a 50.000 jóvenes. En un mensaje con tono de campaña y acompañado por los precandidatos bonaerenses Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan, defendió la gestión del Gobierno en la pandemia .

En ese marco, recordó una anécdota que le contó Alberto Fernández sobre un cartel que pusieron en Ezeiza "ni bien asumieron" con Néstor Kirchner. El cartel decía "No te vayas que ya llega Néstor".

El cartel que recordó Cafiero en la anécdota

"No se vayan, que la Argentina ya empieza a dar vuelta la página", arengó el jefe de Gabinete . "No sólo de pandemia sino también de la desilusión de ese último gobierno que no generó ninguna oportunidad. No se vayan afuera y no bajen los brazos, no se vayan adentro tampoco", remarcó en Burzaco.

"El problema de la Argentina no es un problema individual porque si no funciona, es del sistema . El Estado tiene que brindar oportunidades y no dejar que el mercado las asigne porque sabemos que eso fracasa", enfatizó.

DOBLE CRISIS, DOBLE RECUPERACIÓN

Cafiero recapituló la gestión en pandemia. El presidente dijo "lo primero que hay que cuidar es la salud y no se equivocó. No es que negara todo lo demás. La Argentina no estaba preparada para enfrentar una pandemia", remarcó.

Cafiero cuestionó la política de "desarme de la política industrial, que fue ideológico. No hay ningún antecedente de que ese sea el modelo para la Argentina".

"Ahora se cambian de domicilio para ver si logran cierta amnesia en la sociedad", remató en referencia a la gestión del gobierno de Mauricio Macri "de los últimos cuatro años".

"Iniciamos este camino a partir de la determinación de avanzar en un cambio de prioridades que fue golpeado por la pandemia. Argentina iba a atravesar una doble crisis: la crisis del gobierno de Macri y la pandemia. Ahora tenemos que lograr una doble recuperación" , remarcó Cafiero, para quien de la crisis de la pandemia se empieza a salir adelante.

Los niveles de empleo y producción "ya empiezan a estar en niveles de 2019", aseguró el funcionario y citó la construcción y la actividad industrial, traccionada por obra pública y privada. De acuerdo con los datos oficiales, la tasa de inversión aumentó 14% en el primer trimestre del año.