"Rulo extranjero": un importante diario británico recomienda el uso de un tipo de dólar en la Argentina para "saltar las comisiones"

El portal británico The Telegraph recomendó el uso de dólares en efectivo en la Argentina para poder "saltear las comisiones" que cobran los cajeros automáticos

y aprovechar las ganancias que habilita el circuito informal.



En su última guía de viajes internacionales titulada "My budget holiday in one of the most affordable countries for Britons right now" el cronista Chris Musgo subrayó como el país se volvió uno de los "más asequibles" en la relación precio-calidad, consecuencia directa del "estancamiento económico" que "golpea a la nación sudamericana".

"El mes pasado, los británicos entraron en pánico cuando parecía que la libra esterlina se dirigía a la paridad con el dólar. Los argentinos sueñan con la paridad del dólar; en realidad lo tuvieron durante 10 años hasta 2001, pero cuando el peso se desacopló, colapsó y la economía se hundió" , repasó el texto.

Para Musgo, quien radicó en Buenos Aires durante 10 años, Argentina aún se muestra como "destino barato", ya que la libra se cuadruplicó en los últimos cuatro años e incluso registró una disparada del 25% desde finales de 2021.

"El dinero de las vacaciones británicas se ha reducido en valor en todas partes" sin embargo "nuestra libra se ha mantenido fuerte en Argentina. Su valor se ha cuadriplicado en los últimos cuatro años e incluso ahora ha subido alrededor de un 25 % desde finales de 2021" , ahondó.

Así, en el apartado de recomendaciones, The Telegraph destaca cómo los billetes de U$S 100 arrojan una "tasa es mejor" incluso que la moneda británica, escenario que se complementa con la preferencia de los "diseños grandes" por sobre los pequeños en las casas de cambio.

Además, se insta a evitar el pago con tarjetas de débito o crédito, "ya que los bancos procesarán las facturas a la tasa oficial" , aunque menciona el nuevo tipo de cambio preferencial para los turistas provenientes del exterior a un valor de Dólar MEP. , concluye el texto

The Telegraph recomienda a los británicos a intercambiar dólares "grandes" en el circuito informal