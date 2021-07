Rossi mostró sus diferencias con Alberto: "Me enteré por televisión" dijo sobre el pedido de renuncia

Tras el pedido de renuncia por parte del presidente a los funcionarios que son precandidatos, el ministro de Defensa y precandidato a senador nacional por Santa Fe, Agustín Rossi , confirmó que se alejará del cargo y expresó sus diferencias con el presidente Alberto Fernández, quien decidió apoyar la lista del gobernador Omar Perotti.

"Anoche hablé con el jefe de Gabinete y cuando vuelva el presidente me dirán cuándo tengo que dejar el cargo de ministro. Tengo mucho respeto y agradecimiento por el presidente Alberto Fernández. Es sobre todo un buen tipo. No me siento alejado de Alberto", sostuvo Rossi en declaraciones radiales. "Me enteré por televisión", remarcó sobre el pedido de renuncia.

Alberto Fernández confirmó que los ministros Daniel Arroyo y Agustín Rossi deberán dejar sus cargos

Y mostró sus diferencias por cómo juega el presidente en la interna santafesina: "No comparto que Alberto Fernández apoye la otra lista en Santa Fe. Cuando haya que defender a Cristina yo voy a estar, Perotti no".



"Tengo lejanía con Perotti. Siento que está buscando asemejarse más a la conducción de Schiaretti en Córdoba. Perotti intentaba imponer a su dirigente de más confianza que no era la persona más adecuada", manifestó el "Chivo".

"Nadie me pidió que retire mi candidatura. El presidente me pidió que haga todos los esfuerzos para lograr una lista de unidad, y así lo hice. Le ofrecí al gobernado no ser candidato a senador, ser primero o segundo el lista de diputados", expresó. "A todas las propuestas Perotti me dijo que no, claramente no quería que nos presentemos", explicó.