Rosario Pymes: aumentar la producción y resolver la inseguridad, los ejes para Carolina Losada

El director periodístico de El Cronista, Hernán de Goñi, inauguró hoy Rosario Pymes, el evento que pone en valor la coyuntura de las pymes y casos de emprendedores de éxito en una de las ciudades más pujantes de la Argentina, Rosario, con un abordaje interdisciplinario que también brinda un panorama de la situación económica, productiva, y política de la provincia de Santa Fe.

En un mano a mano con la senadora nacional por Santa Fe, Carolina Losada, De Goñi le consultó por su visión sobre la situación productiva de Santa Fe, las empresas y pymes santafesinas.

"Vengo de una provincia en donde las pymes son un gran motor , y de alguna forma se ven perjudicadas por esta máquina de impedir que es el Estado, tanto a nivel nacional como provincial, por la falta de acceso al crédito y la falta de posibilidades de importar los insumos que acá no se producen", apuntó Losada.

"Al hablar con ellos, dicen que lo que necesitan es que el Estado les saque el pie de encima. Que no los ahogue con los impuestos , e incluso hay impuestos repetidos. ¿Cómo puede ser que no nos pongamos de acuerdo en cosas básicas? ", como por ejemplo, la necesidad de aumentar la productividad.

"Argentina precisa tener mucha más oferta. A diferencia de lo que cree Cristina respecto del festival de importaciones, precisamos importar materia prima, mucha de ella no está en Argentina. Argentina precisa crecer. Y para crecer, precisamos apoyar al sector productivo, para que también generen fuentes de trabajo. Nos conviene absolutamente a todos".

La también vicepresidenta del Senado se refirió a sus viajes por la provincia para conocer de primera mano la realidad de emprendores, pymes y empresas grandes de diversos rubros. Concluyó que "tenemos que hacer que sea sencillo tomar empleados, tener una línea de créditos, tener un producto nuevo : nos dicen todo lo contrario. Hay 500.000 trabas para los emprendedores cuando quieren pasar a ser pymes, muchos dicen que no les conviene dar el salto".

De Goñi abordó la cuestión de la inseguridad en la provincia de Santa Fe y en Rosario en particular, y la senadora de Juntos por el Cambio explicó que "la inseguridad nos afecta transversalmente a todos, es el problema que más importa a los santafesinos".

Y si bien el eje es " concentrarnos en la producción , en crecer, pero si no hacemos nada rápido respecto a la inseguridad, nos matan en la puerta de casa . Hoy estamos en un récord de muertes por narcocriminalidad en Santa Fe", lamentó.