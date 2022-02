Con rock y paseo por la peatonal, Patricia Bullrich camina Córdoba en su gira de verano

Las semanas y meses previos a las elecciones son testigos de candidatos recorriendo velozmente localidades, ciudades y provincias. Lejos de los siguientes comicios, y sin haber sido candidata el año pasado, Patricia Bullrich sigue sumando kilómetros recorridos. En esta oportunidad eligió Córdoba como destino, una de las provincias más afines a Juntos por el Cambio a nivel nacional, pero que a nivel provincial sigue eligiendo al peronismo de Juan Schiaretti.

La presidenta del PRO arribó ayer al mediodía a Córdoba y se reunió con Luis Juez y Rodrigo De Loredo, grandes ganadores de las últimas elecciones. Hoy estará con Mario Negri, jefe del bloque radical en Diputados, quien había sido derrotado por Juez en la interna y enfrentado con De Loredo, que de hecho se fue del bloque de la UCR en Diputados. Es decir, Bullrich se reúne con todos los dirigentes representativos y trata de sortear las internas.

"No es el momento de hablar de campaña ni de candidaturas. Está bueno recorrer el país cuando uno no es candidato para tomar contacto directo con la gente. Hay un monitoreo social muy fuerte de la gente sobre la dirigencia que yo no recuerdo haber vivido. Y está bueno eso", sostuvo la ex ministra de Seguridad, que fue acompañada por la diputada Laura Rodríguez Machado y la senadora Carmen Álvarez Rivero.

Dentro de su agenda hizo lugar a una visita al Cosquín Rock, que hoy cerrará su vigésima edición. Por la noche estará en la peatonal de Villa Carlos Paz, tradicional destino turístico de la provincia.

Bullrich explicó que están trabajando para armar la mesa de Juntos por el cambio en córdoba porque "es hora de que en la provincia haya un cambio. Más de 20 años del mismo gobierno es mucho tiempo". La referencia es a que desde 1999 solo hubo dos gobernadores y del mismo signo político, el actual Juan Schiaretti y el fallecido José Manuel De la Sota.

En 2023, Schiaretti no estará habilitado para ir por un nuevo mandato, por lo que son varios los que pretenden destronar al peronismo local. Es que Juntos por el Cambio ha demostrado su competitividad en el distrito en todas las elecciones nacionales desde 2015. Sin embargo, no ha logrado imponerse cuando se elige gobernador.

A nivel local no existen primarias, lo que dificultó la tarea opositora en el pasado. De cara al año que viene se trabaja para unificar una propuesta electoral y evitar que el peronismo se pueda favorecer de una fragmentación una vez más.

Durante sus encuentros con dirigentes locales también se cerró la puerta a un posible acercamiento con Schiaretti, también enfrentado al gobierno nacional. "El peronismo ha estado demasiado tiempo en el poder en Córdoba y queremos un cambio. Juntos por el Cambio debe tener una propuesta atractiva para mejorar Córdoba. La apuesta no es mezclarnos ahora. Podrá venir a nuestro espacio algún intendente, pero el objetivo es ganarle al peronismo, queremos ser una alternativa", sostuvo Bullrich.