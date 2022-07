Roberto Cachanosky hizo la lista de medidas que Sergio Massa debe tomar para ordenar la economía de una vez

El economista y profesor universitario, Roberto Cachanosky, habló sobre las modificaciones que hubo en el Gabinete con la llegada de Sergio Massa como nuevo superministro de Economía y apuntó que "Massa es un gran negociador".

En este sentido, Cachanosky aseguró, en diálogo con Radio Rivadavia, que una de las principales tareas que tiene el ex presidente de la Cámara de Diputados es "poner en orden las cuentas fiscales debido a que en los primeros meses del año aumentó un 254% respecto al primer semestre, y el gasto público está creciendo 10 puntos por arriba de la tasa de inflación" .

Economista y profesor universitario, Roberto Cachanosky.

Por otro lado, explicó cuál es el objetivo de los piqueteros oficialistas que irán a manifestarse el sábado en La Rural. "Todavía les guarda rencor desde el 95, este grupo pretende plata, sienten el derecho de que alguien les de plata y no es un plan para sacar a la gente de la pobreza", contó.

En lo que respecta al apoyo que tiene Sergio Massa para su ingreso al Gabinete, el periodista indicó que "la ilusión de alguna gente es colocar a su jefe de economía para ver si resuelve algún tema y el problema es la falta de credibilidad en un gobierno que quiere hacer populismo y sin plata" , agregó.

A la hora de hablar sobre el plan de segmentación de luz y gas, el economista opinó que "es uno de los rubros del gasto público que más creció en los últimos años, pero en realidad lo que más aumentó fueron los subsidios a estos programas sociales, esos se dispararon".

Cachanosky analizó el panorama político y económico con la llegada de Sergio Massa al Gabinete.

Finalmente, el economista concluyó: "Con la llegada de Massa al Gabinete es posible que el Mercado Cambiario se tranquilice un poco, ver qué medidas anuncian, eso te dejará ver cuánto tiempo pueda llegar a tranquilizarse el mercado. Descontá que no va a hacer soluciones" .



"Massa no es nada, no es el estadista que te viene a solucionar el problema", apuntó. Cuando ya estás en el final de tu credibilidad política ya no hay ministro de economía que te pueda solucionar el problema", cerró.