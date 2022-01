Cristian Ritondo: "En Juntos no hay un pensamiento único ni un líder mesiánico"

Todavía no empezó el año político y Cristian Ritondo ya anda corriendo de un lado al otro, inaugurando locales del PRO en la provincia de Buenos Aires. Con dirigentes de la 5ta. sección electoral anoche le tocó estar en Villa Gesell, convencido de que Juntos por el Cambio tiene chances concretas de reiterar en el 2023 la victoria que tuvo en este año.

En este dialogo con El Cronista, asegura que en nuestro país nunca hubo una fuerza política como JxC y que por eso se la analiza con viejos parámetros. Da por descontada la unidad de la oposición y está convencido de su victoria en las próximas elecciones.

-¿Cree que con algunos cruces internos Juntos por el Cambio está decepcionando a buena parte de su electorado?

-JxC se mantiene unido desde que se conformó y siempre con propuestas superadoras. Nunca en nuestro país hubo una fuerza política de estas características , de ahí que algunos la analicen con viejos parámetros, que no sé si se condicen con la realidad política. Nuestra unidad es inquebrantable. Estamos unidos en la pluralidad, no hay un pensamiento único ni líder mesiánico . Lo que veo es que las diferencias y el debate son nuestra fortaleza, no nuestra debilidad. Quienes nos votaron ven que no nos hemos fracturado como hubiera querido el kirchnerismo. La verdad, no creo que haya una alternativa mejor que nuestra coalición para el 2023.

-Pero las cosas no funcionaron como se esperaba. La primera sorpresa fue la división de la UCR...

-¿Qué entendemos por división? ¿Se partió la UCR? ¿Hay dos comités nacionales replicados en las provincias? De ninguna manera. Se ha dado un proceso interno de diferencias que nunca planteó la fractura ni de la UCR ni de JxC. Son diferencias que se dan en el accionar legislativo, pero que no se formulan en términos rupturistas . Si el oficialismo confunde diferencia con ruptura se va a llevar una gran sorpresa, como le ocurrió en las PASO y en las generales.

-Su discurso para rechazar el Presupuesto fue lo mejor en muchos años en el recinto, según coinciden incluso en la bancada del Frente de Todos. ¿Nos puede contar como lo vivió, qué pasó después?

-Fue un discurso espontáneo que sintetizó el clima que vivía en esos momentos todo el arco opositor. Sin dudas tuvo mucha repercusión en los medios y en distintos sectores. Pero eso no modifica mi estilo, nadie se puede enojar porque la identidad política de cada uno está delimitada con claridad y somos responsables de lo que hacemos, de lo que decimos y de lo que representamos.

-¿Y después qué pasó? Por qué todo se desmadró. ¿Hay falta de conducción en el interbloque? De hecho, todavía no hay quien lo coordine. Se hablaba de usted.

-Todavía no se discutió quién podría conducir el interbloque. De todos modos, claramente, hoy la situación de JxC es la horizontalidad . No hay por qué sorprenderse. Nos dimos el funcionamiento de que cada bloque elabore su temario y luego de acuerdo con los demás integrantes de la coalición. No hay por qué alarmarse.

-Usted acompañó a María Eugenia Vidal en su postura sobre la reelección de los intendentes. ¿Por qué se hizo una reglamentación en el 2019 de una ley que fue votada en 2016?

-Son facultades y atribuciones del Poder Ejecutivo que su titular, en este caso la gobernadora, creyó conveniente hacerlo en ese momento. Pero las medidas de gobierno son perfectibles y si tienen algunas fallas, se corrigen. Lo que no es conveniente hacer es desvirtuar el espíritu de una ley como la que proponía el límite a las reelecciones indefinidas . Esa fue nuestra posición y la de María Eugenia Vidal.

-¿La oposición puede hacer algo para atenuar un año que será muy difícil, según los pronósticos de los expertos económicos?

-JxC seguirá siendo una oposición constructiva, que no pone palos en la rueda, pero que no está dispuesta a aceptar atropellos institucionales . Lo demostramos durante la cuarentena eterna y lo seguimos haciendo en la actualidad para salir de una crisis social y económica profunda que perjudica a la mayoría de los argentinos, con pobreza, inseguridad, inflación, incertidumbre cambiaria, desocupación, política exterior a la deriva.

-¿Cómo cree que transitará el Gobierno un 2022?

-Gobierna el oficialismo, que se haga cargo. Nosotros en el Congreso seguiremos de cerca cada medida que se tome para corregir y superar, siempre en defensa de los intereses generales y el cumplimiento irrestricto de la Constitución. Tenemos un mandato de la sociedad y lo vamos a cumplir como lo hemos hecho hasta ahora . El ámbito para consensuar propuestas con transparencia es el Congreso. Así que de este camino no nos vamos a desviar.

-¿Lo ve con chances al FdT de cara a 2023?

-Veo con más chances a JxC. Con toda convicción, lo que veo es que en 2023 volveremos a ser gobierno.