Chubut lanzó su permiso para cannabis medicinal y otro distrito debate su propia regulación

La provincia de Chubut aprobó por unanimidad su propio registro para garantizar el acceso al cannabis medicinal, su autocultivo y transporte denominado "Reprocan-Chubut". Con dicha victoria bajo el brazo, diversas organizaciones impulsan el debate en la Legislatura de CABA y pretenden extenderlo a todo el país tras el freno que puso la administración de Javier Milei a los permisos nacionales.

La legislatura de la provincia que comanda el gobernador Ignacio Torres sancionó el pasado viernes el acceso al cannabis para usos medicinales, terapéuticos y paliativos , además de regular el uso del cáñamo industrial en la provincia.

De este modo, la provincia es la primera en ganar autonomía respecto de dos organismos clave nivel nacional: el Registro del Programa de Cannabis del Ministerio de Salud de la Nación (REPROCANN) y de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME).



Según fuentes de la Federación de Clubes Cannabicos de Argentina (FECCA), las solicitudes de acceso al REPROCANN nacional y su renovación está paralizado por la administración libertaria.

"Vaciaron el organismo, quedaron dos personas para habilitar los Reprocann. Se les hizo un embudo y no lo pueden manejar, la mayoría de la gente tiene el registro pendiente de aprobación o vencido. No tenerlo es la diferencia entre tener o no una causa por tenencia. (El exministro de Salud Mario) Russo no estaba de acuerdo, no obedece a ninguna otra cosa", indicaron.

En cuanto a la ARICCAME, el organismo destinado a emitir las licencias para la producción de cannabis medicinal, cáñamo y derivados fue recientemente intervenida luego de haber entregado solo seis permisos provisorios en diciembre de 2023.

La iniciativa de generar un registro autónomo en Chubut tuvo entre sus protagonistas a diversos actores de la sociedad civil. FECCA presentó el primer proyecto que se ingresó a la Legislatura chubutense.

En este sentido, buscaron impulsar en paralelo el aspecto industrial trabajaron con el bloque oficialista Despierta Chubut, con un impulso muy fuerte por parte de las diputadas Jacqueline Caminoa y Sandra Daniela Willatowski.



De ese modo, la propuesta contó con el respaldo unánime de todos los bloques legislativos, resultado del trabajo en conjunto con diversos sectores del gobierno y la comunidad científica. "Vamos a hacer valer la autonomía provincial, el Repro-Chubut es más ambicioso que el nacional porque habilita la venta en farmacias ", adelantaron desde FECCA.

El Reprochubut, como también se lo empezó a conocer popularmente es una decisión que responde a un fenómeno que podría alcanzar dimensiones federales. Ejemplo de ello es el debate que se desarrolla en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la creación del Reprocaba y que podría trasladarse a otras jurisdicciones nacionales.





El Repro-Caba en la Legislatura porteña

El secretario de Acción Política de la FECCA, Federico Sinagra, adelantó que luego de meses de trabajar con todos los bloques presentarán esta semana en CABA el proyecto de REPROCABA en la comisión de Salud de la Legislatura porteña.

"Consideremos que luego de la aprobación en Chubut es fundamental avanzar en la ciudad de Buenos Aires para destrabar el proceso en el resto de los distritos y dejar de depender de los caprichos del ejecutivo nacional que, permanentemente, atenta contra el acceso a la salud de millones de usuarios de cannabis medicinal", afirmó a través de un comunicado.

El proyecto contaría con apoyo de Unión por la Patria (UP), la izquierda y el PRO. Si bien no está clara la postura de La Libertad Avanza (LLA), el bloque no podría obstaculizar un voto positivo de la mayoría de los legisladores ni tampoco voltear el quórum por el reducido número que componen.



Desde FECCA, esperan que sea el comienzo de una ola de sanciones en todas las provincias de sus propios Reprocann.





Más de 2 mil amparos presentados ante la Justicia

Ante la obstaculización del programa nacional de Reprocann, el estudio de abogados 420 presentó más de 2 mil amparos al gobierno de Javier Milei para que ponga en orden las solicitudes de los usuarios. El estudio cuenta con la participación de los abogados Maximiliano Carlinis, Juan Polomino y el presidente de FECCA, Alejandro Maronna.

"La resolución, del ahora renunciado ministro Russo, además de ser inconstitucional, deja al Estado nacional en el lugar del pagador bobo. Ya que solo en costas deberá abonar $1.000.000 por cada ampara que pierda. Hemos presentado más de 2000 amparos y los van a perder todos", indicó Maronna a través de un comunicado.