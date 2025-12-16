Impuesto al Cheque: cómo es la propuesta para eliminarlo en etapas

Este jueves el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) renunció a su cargo frente al organismo y lo reemplazará Andrés Edgardo Vázquez, hasta entonces a cargo de la Dirección General Impositiva (DGI).

La decisión fue anunciada pasada la medianoche por el Ministerio de Economía y, luego, se confirmó la noticia con la resignación de Vázquez frente a la entidad en el Boletín Oficial.

“El Director Ejecutivo de ARCA, Juan Pazo, le comunicó hoy al Ministro de Economía, Luis Caputo, su decisión de renunciar al cargo”, anunció el Palacio de Hacienda casi con sigilo a través de la red social X.

La explicación oficial responde a una vuelta de Pazo al sector privado, aunque desde Economía señalaron que seguirá colaborando “incondicionalmente” con el ministro Luis Caputo.

La expectativa es que el ahora ex funcionario siga “aportando su mirada para potenciar la actividad privada y el crecimiento de la economía argentina”.

Está madrugada, la decisión también se publicó formalmente en el Boletín Oficial, mediante el Decreto 890/2025.

Este reza: “Acéptase, a partir del 18 de diciembre de 2025, la renuncia presentada por el abogado Juan Alberto Pazo al cargo de Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ente autárquico actuante en la órbita del Ministerio de Economía”.

Además, la misma norma también designa a Vázquez como su reemplazo.

El nuevo titular de ARCA “representa la continuidad de las políticas del presidente Milei y el ministro Caputo en materia tributaria y aduanera”, señala el comunicado.

En esta línea, el decreto oficial agradece a ambos funcionarios, mientras que Economía destacó las “grandes y profundas transformaciones” de ARCA en su paso frente al organismo.

Entre estas, enumera Hacienda, se cuentan entre las que se incluyen la simplificación de los regímenes informativos, la implementación del IVA Simple, el Régimen Simplificado de Ganancias y el impulso del Proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, entre otros.