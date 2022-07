Reducción del cupo y "caminando al filo del precipicio": la tajante definición de uno de los cinco economistas más escuchados del país

El ex director del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y actual titular IERAL de la Fundación Mediterránea , Enrique Szewach, alertó por una "doble tarea de financiación" que enfrenta hoy la entidad monetaria y consideró que "lo máximo que se puede esperar" es que "las cosas no empeoren demasiado aceleradamente".

"El Banco Central tiene una doble tarea de financiación porque no solo tiene que hacerlo con el déficit fiscal sino además tiene que financiar la deuda interna" , señaló el último miércoles en diálogo con Agrositio .

Enrique Szewach

Szewach responsabilizó al "desequilibrio monetario" por ser el generador de la brecha en el tipo de cambio, factor que, según remarcó, "funciona como un fenomenal impuesto a las exportaciones" y un "subsidio" a las importaciones.

"Vos hoy tenés una economía donde todos quieren sacar dólares al Banco Central, todos quieren pasarse al dólar libre y todo financiado con emisión monetaria. Entonces estás en un círculo en el cuál lo máximo que podemos esperar es que esto empeore en cámara lenta" , subrayó.

La ministra de Economía, Silvina Batakis junto al presidente Alberto Fernández

Al hacer énfasis en la posibilidad de acelerar una "explosión" , el titular de IERAL consideró que "es mucho más complicado" porque en el contexto político, social, internacional y de debilidad económica local "es jugar con fuego".

"Lo mejor que puede pasar ahora es que se pueda hacer un nuevo ajuste en el dólar turista, pueden ir quitando cupo de ahorro para cuidar las reservas pero acá el problema no son los dólares sino el exceso de pesos" , insistió. "Estamos caminando al filo del precipicio" , continuó.

También el dólar se suma al "efecto Sergio Massa": caen el blue y los financieros



Silvina Batakis en Casa Rosada: se reúne con Alberto Fernández en medio de definiciones en el Gobierno



Los riesgos de liberar el tipo de cambio y escenario peor al de 2015





Para Szewach, la imposibilidad que presenta hoy el BCRA de "garantizar" un valor de tipo de cambio dado por la escasez de reservas inhabilita cualquiera efecto positivo futuro al momento de evaluar una eventual liberación en el acceso de divisas.

"No tenés forma de garantizar que el tipo de cambio quede en algún valor que no sea espiralizado, porque el Banco Central no tiene reservas y tampoco tenés la capacidad de hacer el apretón monetario para que el dólar se quede quieto" , explicó.

Además, reiteró su pronóstico de que "las cosas van a empeorar" y anticipó una herencia "mucho peor" a la de 2015.

"Las cosas van a empeorar pero quizás la sociedad ahora esté preparada para demandarle a la clase política que haga lo que no se atreve" , concluyó.

Para el mayor diario de Brasil, el dólar en Argentina ya muestra brecha de hiper y hay emisión récord

El BID aprobó un crédito multimillonario para Argentina y habló sobre los dólares frenados