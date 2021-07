Reconversión y proyección: las aspiraciones de los candidatos de Juntos por el Cambio

Con la confirmación de las listas de precandidatos a diputados y senadores en todo el país Juntos por el Cambio conformó su oferta electoral. La coalición opositora buscó ampliar su base electoral, por lo que trató de incluir nuevos dirigentes y de que varios de sus principales referentes compitan en las listas. Sin embargo, los objetivos de cada uno de esos referentes serán muy distintos.

Por ejemplo, María Eugenia Vidal buscará una suerte de reinvención de su carrera política. Luego de haber sido ministra de Desarrollo Social y vicejefa de Gobierno, se volcó a la provincia de Buenos Aires y alcanzó la gobernación. Sin embargo, luego de su frustrado intento de reelección recurrió a su partida de nacimiento para volver al ámbito porteño. La oriunda de Flores buscará su banca como diputada por la capital.

Se trata de un distrito muy afín al PRO, por lo que una victoria electoral no necesariamente la reposicione como una de las líderes del espacio con mayor proyección presidencial. Falta mucho para conocer sus intenciones posteriores. Por ejemplo, si en 2023 tendrá aspiraciones de suceder a Horacio Rodríguez Larreta o Alberto Fernández.

Diego Santilli, por su parte, hizo el camino inverso. El ahora ex vicejefe de Gobierno buscará su banca como diputado por la provincia de Buenos Aires. Al no poder suceder a Rodríguez Larreta -fue su compañero de fórmula en 2015 y 2019-, también reconfiguró su carrera con un cambio de distrito. A diferencia de Vidal, no busca recuperarse de una derrota, pero sí será el primer gran test al que llega como cabeza de lista. Una buena elección en la provincia que concentra al 38% del padrón lo podría dejar bien parado como eventual candidato a gobernador dentro de dos años.

Pero para hacer una buena elección tiene que sortear unas primarias que por el momento tienen pronóstico reservado. Es que Facundo Manes decidió dar su salto a la política partidaria y ambos protagonizarán una de las contiendas más relevantes del 12 de septiembre.

Santilli vs. Manes, ¿quién mide mejor contra el Frente de Todos?

El neurocientífico también se juega lo suyo: será la primera vez que se postule en elecciones y por ahora es una incógnita. A pesar de que hay sondeos de opinión que aseguran que tiene imagen positiva y que puede ser un buen candidato, eso se pondrá a prueba en las primarias. En su caso, no se trataría de fortalecer una posible candidatura para luego ser gobernador, ya que su objetivo posterior sería la Casa Rosada.

El presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, también firmó el sábado para ser precandidato. Tiene dos años más de mandato como diputado, pero buscará ser senador. El ex gobernador buscará repetir las buenas performances electorales del radicalismo en Mendoza en los últimos años y de esta forma afianzar su liderazgo. Sabe que cuenta con un nivel de conocimiento relativo en el AMBA, por lo que no es fácil su proyección como candidato nacional. Igualmente, se espera un Senado cargado de figuras de peso, lo que también podría ponerlo en los primeros planos.

Quienes también buscan reacomodarse dentro del ecosistema de Juntos por el Cambio son Emilio Monzó y Rogelio Frigerio. Tuvieron puestos clave en la administración de Cambiemos, como presidente de la Cámara de Diputados y ministro del Interior, respectivamente. Sin embargo, tras la salida del gobierno hubo algunos cortocircuitos, sobre todo con Mauricio Macri.

Ambos integrarán boletas que los pueden posicionar nuevamente. Frigerio encabeza en Entre Ríos, apoyado también por el radicalismo tradicional de la provincia. Un buen resultado podría ubicarlo como potencial candidato a gobernador. Monzó, por su parte, irá tercero en la lista de Manes, también con impronta radical. Justamente, como Manes no tendría aspiraciones de ser gobernador y Monzó sí, el oriundo de Carlos Tejedor podría ser un eventual candidato en 2023 si esa lista logra un buen resultado.