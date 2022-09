Reclaman cambios urgentes en la obra social del Poder Judicial tras una auditoría que dejó polémicas revelaciones

La Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN), que lidera Julio Piumato, le reclamó a la Corte Suprema cambios en la Obras Social del personal judicial luego de una auditoría que, según el gremio, muestra un "absoluto estado de abandono y desidia" en la institución.

El pedido enviado por la UEJN al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, del que dio cuenta Página 12, apunta específicamente a Aldo Tonon, presidente del directorio de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN) y muy cercano al juez de la Corte Juan Carlos Maqueda, quien tuvo bajo a la obra social bajo su órbita desde 2008 hasta 2021.

"Tonon otorgaba prestaciones a un selecto núcleo de amigos privilegiados (...) La auditoría económica, financiera, de legalidad y de gestión realizada por la Comisión creada a tal efecto da cuenta del absoluto estado de abandono y desidia en que se halla nuestra obra social", dice la presentación de UEJN, según difundió Página 12.

Juan Carlos Maqueda, juez de la Corte Suprema de Justicia

La citada auditoría, ordenada por la propia Corte Suprema en octubre del año pasado y que concluyó con un informe de 218 páginas que está publicado en el Centro de Información Judicial (CIJ).}

Aunque el informe no presenta una conclusión general, hay una serie de revelaciones que son como mínimo llamativas... al punto que en la misma resolución que ordenó su publicación, la propia Corte reconoce que la auditoría da cuenta de "disfuncionalidades de diverso orden".

Página 12 reveló algunas de esas "disfuncionalidades": el presidente del directorio, Aldo Tonon, delegó su firma en distintas áreas; en 13 años nunca fueron designados los subdirectores médicos y administrativos; no se generaron procesos de digitalización, por lo que toda la documentación de la OSPJN está "en papel"; no hay un sistema formal de contabilidad ni software de gestión; en todo el período (2013-2021) no hubo presupuestos y los balances los hicieron profesionales externos elegidos por las mismas autoridades a las que debían controlar; las licitaciones no se ajustaban al régimen legal vigente. }

Y esos son solo algunos de los problemas.

De hecho, en su resolución 2095/2022, la Corte ordenó al directorio que empiece a elaborar un presupuesto anual como "herramienta indispensable de control económico y financiero", que implemente un sistema formal de contabilidad; que la auditoría de esos estados contables la hagan profesionales con absoluta independencia; y que se licite la implementación de un software de gestión.

Julio Piumato, titular del gremio de trabajadores judiciales

Más aún: la resolución de la Corte establece que "hasta tanto se dé cumplimiento a los puntos anteriores, (el directorio de la obra social) deberá adoptar todas las medidas presupuestarias, contables y de gestión para dar un funcionamiento consistente, transparente y ordenado a la Obra Social".

También ordena generar manuales de procedimiento; aprobar un nuevo organigrama que permita "un funcionamiento ágil, eficiente y transparente de la institución" y procurar los reglamentos para la firma de contratos y convenios.

En paralelo, la misma auditoría resultaría un aporte material a la causa judicial que salpica a Maqueda y en la que actúa el fiscal Carlos Stornelli, quien hasta ahora sostenía que las denuncias por los supuestos desmanejos en la Obra Social carecían de sustento.