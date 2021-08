Recién después de las PASO puede haber un debate entre todos los candidatos

"Ellos no lo dicen públicamente, no sabemos qué Argentina quieren. Nosotros si sabemos lo que hicieron ellos cuando gobernaron. Por eso decimos nosotros que sería muy sano plantear un debate abierto , elijan el medio que quieran, elijan cualquier escenario, necesitamos que, de cara, a la ciudadanía (Diego) Santilli le hable a la ciudadanía de qué quieren hacer con la Argentina". Este desafío de Victoria Tolosa Paz no es nuevo en las campañas electorales: forma parte de la tradición, por lo general solía ser un reclamo de quien viene detrás en las encuestas.

Al menos así era hasta que el atril vacío que dejó Daniel Scioli en las presidenciales de 2015, lo que fue considerado uno de los errores garrafales de la campaña que le hizo perder aquellos comicios. Luego, los debates presidenciales fueron obligatorios por ley, no así los legislativos.

Igual, si bien no suele ser, entonces, el precandidato del oficialismo quien reclamar el cruce dialéctico, esta vez lo hizo la postulante a diputada del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires .

"Para eso estamos dando el paso, para debatir el modelo de país que queremos", le contestó por Twitter Facundo Manes , el precandidato en Juntos por el radicalismo.



Por supuesto @vtolosapaz! %uD83D%uDCAA%uD83C%uDFFB Para eso estamos dando el paso, para debatir el modelo de país que queremos y poder encontrar la salida a esta crisis multidimensional que nos lastima cada día. https://t.co/kGq8EfcTTR — Facundo Manes (@ManesF) August 9, 2021

Sin embargo, el aludido, Santilli, por ahora no dijo nada en público. Sin embargo, cerca del ex vicejefe de Gobierno porteño esgrimen un argumento lógico para posponer el cruce : todavía son precandidatos, hay una instancia previa al debate general que es definir las internas de cada espacio. "No hay una ley que establezca que el debate es obligatorio en las PASO", retrucan primero.

"Celebramos que el kirchnerismo quiera debatir por primera vez los problemas de las provincia de Buenos Aires", añaden en el comando de campaña del PRO, con una promesa: "una vez que se formalicen a través del voto de la gente las candidaturas de nuestro espacio, vamos a debatir con el kirchnerismo en las elecciones generales de noviembre".

Ahora bien, no lo quieren admitir, pero hay negociaciones de la señal de noticias TN para, como en anteriores instancias electorales, organizar un debate: podría ser un mano a mano entre Santilli y Manes.