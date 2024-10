Quiso cerrar el Banco Central en los 90, fue diputado y es uno de los empresarios más importantes: "Es momento de apostar por Argentina"

El paso de Alberto Albamonte por la política fue breve pero intenso. Su primer proyecto como Diputado Nacional por la Unión del Centro Democrático (UceDé) fue eliminar el Banco Central y volver a la Caja de Conversión. La iniciativa por entonces no prosperó, sin embargo, mantiene su vigencia tras la propuesta de campaña de Javier Milei entre otras que lo llevaron a la presidencia.

Albamonte se desempeñó como diputado entre 1987 y 1995 a través del partido fundado por Álvaro Alsogaray. Sin embargo, su origen es del mundo empresarial. Es el presidente de la cadena Howard Johnson con 40 hoteles en el país y en un mano a mano con El Cronista asegura que "es un buen momento para invertir en la Argentina".

ANSES jubilados y pensionados: confirman nuevas fechas en octubre, ¿cuándo cobro?

Tarjeta SUBE | El Gobierno anunció un nuevo cambio: impactará en colectivos del AMBA

"Las posibilidades que ofrece Argentina son extraordinarias. Así que, si seguimos en este camino de confianza, de reglas de juego claras, de seriedad, Argentina va a explotar en todo sentido en inversiones", proyecta el exlegislador durante el evento de reposicionamiento del Howard Johnson de Pergamino a nueve años de su apertura.

Del evento participaron Marcelo Torti, propietario del Hotel y Daniel Scioli, secretario de Turismo y Deportes de la Nación. Fuente: Howard Johnson.

Recién llegado de un viaje a los Estados Unidos, Albamonte confiesa que la imagen de la Argentina en el mundo es muy positiva. Desde el punto de vista turístico, remarca que el país "tiene posibilidades gigantescas para crecer".

También analiza que "apostar por un hotel es muy meritorio, porque una cosa es invertir en un bono que, si va mal, se vende al otro día. Acá un hotel no se puede sacar de un lugar y llevarlo a otro. Es una apuesta muy fuerte". Lo cierto es que los empresarios que mantienen la cadena hotelera y financian los megaproyectos que se vienen en el territorio son todos inversionistas nacionales.

El Hotel Howard Johnson de Pergamino cumplió 9 años de su inauguración. Fuente: Howard Johnson

"Nuestro secreto es mucho trabajo y generar confianza en los inversores", admite el magnate y exsocio de Eduardo Eurnekián. "Nuestros inversores son gente exitosa, por supuesto porque quien tiene plata para invertir en esta clase de hoteles le ha ido muy bien en su actividad, pero ven en la hotelería una alternativa de inversión interesante. Entonces confían en nosotros y nosotros los guiamos en todo momento. Desde el inicio con la compra del terreno, hasta la finalización del hotel estamos siempre presentes", detalla sobre el modelo de negocios que ofrece su marca.

El futuro de las inversiones en el país

En medio del crecimiento de la pobreza que enfrenta el país, los salarios estancados o las políticas de recesión, el empresario analizó que "siempre ha habido crisis en la Argentina", pero reconoce que "también hay posibilidades, que es lo importante".

"Hay lugares donde atacan a los turistas, que es una cosa de locos porque viven del turismo, pero después lo atacan. Eso es un suicidio, pero que beneficia a la Argentina porque este es un país muy tolerante, donde conviven todas las religiones, todas las razas, todos los orígenes sin ningún problema", analiza.

El sistema de expansión de la reconocida cadena internacional es apostar por zonas y regiones poco explotadas con el objetivo de apuntar a dos clases de turismo: el ejecutivo y el familiar. "Hacemos estudios muy serios de mercado y ahí nos indican cuáles son los mejores lugares para invertir", cuenta sobre la estrategia.

Y al mismo tiempo apunta que la gran ventaja es que impactan "con éxito los dos grandes segmentos que tiene el mercado: el corporativo, por un lado, y el turístico por otro". "Tienen el plus de que no compiten entre sí porque cuando hay convenciones no hay turistas y cuando hay turistas no hay convenciones. Pero se retroalimentan, porque uno viene a una convención, le encanta el hotel y después vuelve con su familia", indica.

También anticipa cuáles serán las aperturas de la cadena para el 2024: "En los próximos días vamos a inaugurar el centro de convenciones más grande de Buenos Aires que va a ser en el Howard Jonhson de La Plata. Estamos inaugurando un gran hotel en San Martín de Los Andes, otro en Alvear, otro en Rosario, en Paraná".

Albamonte también está a cargo de la administración de la cadena Days Inn de la misma compañía internacional. Esta llegó a la Argentina hace cinco años durante los cuales abrió cuatro hoteles y sumará uno más este año. En el mundo, la firma tiene 2.200 hospedajes, por lo que fue un desafío incorporar esta responsabilidad: "Estamos contentos de que la compañía madre nos haya confiado esa marca -que es un poco la joya de la abuela- a nosotros", cierra optimista.