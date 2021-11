Fernán Quirós apoyó el congelamiento de precios de los medicamentos

En su típica conferencia de prensa para repasar la situación epidemiológica de la Ciudad, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, respaldó el acuerdo por el congelamiento de precios a los medicamentos al que llegaron los laboratorios en diálogo con el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, y la titular del Ministerio de Salud, Carla Vizzotti.

"Veo positivamente el proceso que han elegido" , se expresó Quirós respecto al anuncio de este miércoles en el que los funcionaros revelaron que el congelamiento acordado con el sector de las farmacéuticas privadas se mantendrá hasta el 7 de enero del año entrante con precios retrotraídos al 1° de noviembre .



Quirós destacó que se haya logrado un acuerdo y remarcó que ve con "buenos ojos" que se haya dado una mesa a diálogo : a diferencia del congelamiento a los medicamentos de este miércoles, la misma medida tomada por Feletti respecto a más de 1400 productos de consumo masivo fue impuesta por la Resolución 1050 luego de que las conversaciones con las empresas productoras no llegaran a buen puerto.

En esta línea, Quirós consideró que, frente a un acuerdo, cumplir con lo conversado es más viable y enfatizó que "las partes seguro tendrán forma de evaluar que ese cumplimiento tenga el impacto que se está buscando ".

Por otro lado, el titular de la cartera porteña de Salud también se refirió a la importancia de vacunar a los menores y, ante las dudas surgidas a raíz de la campaña de inoculación en niños y niñas de entre 3 a 11 años con Sinopharm, recordó que la protección de menores frente al covid-19 es segura y efectiva .

Tal como indicó el ministro de la Ciudad, "no hay duda" de que los sueros aprobados para la vacunación pediátrica -ya sea Sinopharm para el rango etario de 3 a 11 o Pfizer y Moderna para adolescentes de entre 12 y 17- son "consistentes" en cuanto a su "seguridad y eficacia" .



En cuanto al uso del suero chino en particular, resaltó que su aplicación en menores ha sido aprobada y recomendada por "instituciones muy prestigiosas del país ". Así lo indicó: "En cuanto a la vacunación con Sinopharm y los niños, hay una publicación de Fase I y Fase II que muestra seguridad y eficacia y hay un trabajo puente, como se llama, que es una Fase III recortada que se ha presentado de manera confidencial al Ministerio de Salud de la Nación a la (agencia reguladora nacional) ANMAT y ellos han evaluado los resultados", detalló Quirós.

Y especificó que el análisis por parte de ambos organismos nacional se dio "de manera muy profesional y muy profunda" y que tanto el Ministerio como la ANMAT "han hecho la recomendación de que efectivamente, más allá de la publicación de Fase I y Fase II, cuando se pone en más escala, en más cantidad de gente, los resultados siguen siendo consistentes ".

También recordó que la Comisión Nacional de Inmunizaciones de la Argentina recomendó la aplicación de Sinopharm en menores, al igual que la ANMAT y la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP). "Todas son instituciones muy prestigiosas del país que han acompañado estos conceptos de vacunación durante décadas y ellos han sido muy claros", enfatizó el ministro de Salud porteño.

No obstante, subrayó que la vacunación contra el SARS-CoV-2 en el país no es obligatoria, sino optativa , y la vacunación en menores no es la excepción. Es por esto que, en caso de dudas, instó a los padres a consultar al "pediatra de confianza" de cada familia para que este recomiende la vacunación "individualmente a cada niño" según su condición.

Igualmente, el ministro recalcó que es "esencial" vacunar a los menores con condiciones priorizadas , es decir, con cuestiones de salud que puedan empeorar en caso de contraer el virus. Ante este grupo " el pediatra podrá opinar en función de riesgo beneficio ", agregó Quirós.

"Lo que sí podemos asegurar es que las instituciones que han visto la información y que han recomendado la vacunación son extremadamente confiables , de alta calidad, y siempre han tenido un manejo de la información de manera muy precisa ", concluyó respecto a la cuestión el titular de Salud porteño.

Finalmente, Quirós también se refirió a la aplicación de una tercera dosis de refuerzo que en CABA ya le están dando a los mayores de 50 años que hayan sido inoculados con Sinopharm y a los mayores de 3 años inmunosuprimidos vacunados con cualquier suero.

No obstante, luego de que se anunciara la aplicación del refuerzo para el personal de salud y todos los mayores de 70 años vacunados hace ya seis meses o más, Quirós reveló que la Ciudad ya está otorgando turnos para una tercera dosis destinada a los trabajadores de las salud y los mayores de 80 años cuya segunda inyección fue aplicada antes de abril del 2021.

"En Argentina se ha dispuesto empezar con los esquemas de refuerzo de los trabajadores de la salud y los que se dieron la segunda dosis en febrero y marzo y los mayores 80 años , luego iremos progresando con los que recibieron la segunda en abril, mayo y junio siempre que se hayan cumplido los seis meses desde la segunda dosis ", detalló el ministro de Salud.