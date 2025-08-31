Quién es Martín "Tincho" Ascúa, el referente del peronismo correntino que quedó por detrás de Juan Pablo Valdés

Martín Ignacio Ascúa, conocido como "Tincho", nació el 17 de noviembre de 1978 en Paso de los Libres , provincia de Corrientes. Es abogado, docente y político, y milita en el Partido Justicialista.

En estas elecciones se presentó como aspirante a gobernador para desbancar al oficialismo -Vamos Corrientes- que presentó a Juan Pablo Valdés, hermano de Gustavo Valdés, actual mandatario provincial.

Cabe destacar que en las elecciones, de suma relevancia para la provincia, el peronista -fue por Limpiar Corrientes- logró el 20,1% de los votos, y quedó por detrás del menor de los Valdés que se impuso con un 52,61%.

Desde 2017 se desempeña como intendente de Paso de los Libres, cargo en el que fue reelecto en 2021 con el 50,89% de los votos . Durante su gestión, impulsó obras de infraestructura, programas educativos con universidades nacionales y políticas sanitarias que fortalecieron la atención primaria en la ciudad.





Elecciones: candidato a gobernador por el frente Limpiar Corrientes

En 2025, fue proclamado candidato a gobernador por el frente Limpiar Corrientes , tras lograr la unidad de las corrientes internas del PJ. Recibió el respaldo público de Cristina Fernández de Kirchner, quien lo acompañó en un acto en Paso de los Libres.

Durante la campaña, Ascúa criticó duramente el modelo político provincial, al que calificó como una "dinastía de poder sostenida por el nepotismo y la corrupción" . Expresó que Corrientes es una provincia rica en recursos, pero "atada a una deuda social e institucional que se perpetúa desde hace décadas".

Cuáles son las propuestas y visión de futuro de Ascúa

Ascúa propone una provincia inclusiva, con desarrollo productivo, acceso a la educación superior, infraestructura turística y fortalecimiento del Estado como articulador entre sectores.

Asimismo, se mostró crítico del sistema judicial y de seguridad, reclamando reformas profundas y mayor transparencia institucional.