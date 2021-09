Quejas de Estados Unidos, Europa y el Reino Unido por cepo, licencias de importación y control de precios

At 5th #WTO Trade Policy Review of %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7, %uD83C%uDDEA%uD83C%uDDFAwelcomes Argentina's commitment to multilateralism. %uD83C%uDDEA%uD83C%uDDFAencourages greater legal certainty and transparency to contribute to Argentina's economic development and integration in global value chains. https://t.co/65QJ8DZVUt