Qué dijo Rodríguez Larreta sobre el "golpe blando" y los acuerdos de precios

Horacio Rodríguez Larreta dejó el tono conciliador y salió al cruce del Gobierno. Mientras pasa los días de recorrida por el interior del país y de la provincia de Buenos Aires para apuntalar a los candidatos de Juntos por el Cambio, el Jefe de Gobierno habló hoy de los acuerdos de precios , de la convocatoria a la oposición para después de las elecciones y de los dichos de Victoria Tolosa Paz sobre un "golpe blando".

Rodríguez Larreta afirmó que "la Argentina debería tener un plan acordado por la mayoría", aunque advirtió que no ve "vocación" en ese sentido dentro del Gobierno.

A su entender, "no es cuestión de ponerles nombres y apellidos, hay que buscar consensos y acuerdos, que nunca van a ser la unanimidad".

No obstante, advirtió que no ve "vocación de acuerdo por parte del Gobierno" y cuestionó que el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner se manejan "con agravios a la oposición y siempre le echan la culpa al otro".

Rodríguez Larreta sobre los acuerdos de precios del Gobierno

En tanto, volvió a criticar la política del Gobierno para frenar la inflación en los alimentos y dijo que "el control de precios nunca funcionó en la Argentina".

"No sé cuál es la política económica del Gobierno, que hace gala de no tener un plan. Así es difícil opinar. Son medidas espasmódicas que van y vienen, que a veces van para adelante y para atrás. Se contradicen. Ya se probó en la Argentina varias veces y fracasó el control de precios. Solo puede tener alguna perspectiva en el marco de un acuerdo más amplio, no como una imposición del Gobierno, amenazando con militantes de La Cámpora, que ni siquiera son funcionarios públicos, para controlar en supermercados", evaluó Rodríguez Larreta.

En declaraciones radiales, sostuvo: " El control de precios no sirve para bajar la inflación a mediano plazo. No existe. Unos productos van a aumentar igual, otros vas a escasear, otros van a cambiar la etiqueta para que sea otra cosa".

Rodríguez Larreta sobre el "golpe blando" de Tolosa Paz

Al ser consultado acerca de los dichos de Victoria Tolosa Paz sobre que "la oposición prepara un golpe blando", el jefe de Gobierno porteño remarcó: "Siempre la culpa la tiene el otro. Son declaraciones de la candidata del distrito más grande de la Argentina. En el debate del otro día, Tolosa Paz cuestionaba todo el tiempo a (Diego) Santilli en lugar de decir cómo bajar la inflación o qué vamos a hacer con las clases. Estuvieron cerradas las escuelas prácticamente todo el año. Tenemos que comprometernos todos a que nunca más se cierren las escuelas".