Tolosa Paz por el conurbano: entre la arenga por la vacunas y el optimismo de las "Tolozapas"

Victoria Tolosa Paz reparte un choque de puños para todos lados, lanza un repiqueteo de frases optimistas como "adelante que ya vamos salir" o "vacúnense que de esta salimos rápido" y se la ve entusiasmada con el boom de venta de las zapatillas "Tolozapas" que se venden aceleradamente a 2000 pesos después de que la candidata del Frente de Todos desafió a la oposición a encontrar una salida a la crisis con la compra de indumentaria barata.

Es viernes por la mañana y la candidata a diputada nacional del Frente de Todos llega al barrio El Peligro, situado en la ruta 36, a 15 minutos de La Plata. La candidata del oficialismo está vestida con una campera y pantalón negros y una bufanda colorada. Empieza a recorrer el vacunatorio instalado en una carpa del Ministerio de Salud bonaerense en medio de un descampado del poblado de casas bajas y humildes.

Luego pasará por el comedor que maneja la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el movimientos social alineado hoy con el gobierno. Hablará con los vecinos que esperan los trámites en una carpa del ANSES y a todos les manda el mismo mensaje: "vengo a verlos cara a cara y no como Santilli o Manes que sólo les hablan por televisión", dice en abierta referencia a sus oponentes de Juntos por el Cambio para las PASO.

Tolosa Paz se entusiasma en el diálogo con una mujer de unos 50 años que trabaja en una de las quinta del barrio El Peligro. Le pregunta por el precio del tomate o de los morrones que cosechan de las quintas y venden en el Mercado Central. Y ante los gestos de malestar de algunos de los vecinos arremete: "vamos a seguir trabajando fuerte para ganarle a la inflación. Hay que garantizar que el salario digno se recupere y sea consumo", dice.

En su paso por el vacunatorio itinerante la candidata del Frente de Todos alienta a los vecinos a vacunarse. "Vamos esta es la salida más rápida de la crisis. A vacunarse", dice en un choque de puños con una mujer y su hija que es música de violonchelo. Tres hombres con barbijos negros se hacen a un costado y se niegan a hablarle a la candidata. Prefieren seguir la fila para vacunarse.

El esquema montado para esta recorrida electoral responde a los lineamientos que Tolosa Paz marcó desde la Secretaría de Coordinación de Política Social donde renunció hace menos de 10 días para hacer campaña. Es decir, la llegada del Estado a los barrios humildes con oficinas del PAMI, la ANSES, el ENACOM, el Ministerio de Desarrollo Social, Salud y el Ministerio de Justicia. Todos están allí apostados en carpas para resolver trámites de los vecinos de una sola vez.

ZAPATILLAS Y VACUNAS

Antes de llegar al comedor de la CCC uno de los colaboradores de Tolosa Paz comenta a El Cronista muy entusiasmado el fenómeno que se está dando con las zapatillas económicas Tolozapas. "Les ganamos con un Clio la provincia y ahora le vamos a ganar caminando con las Tolozapas", expresa. Se refiere a la campaña gasolera que hizo el ahora gobernador Axel Kicillof contra María Eugenia Vidal por la provincia y al paralelo con las zapatillas económicas que ahora promociona la candidata a diputada.

Tolosa Paz llegó al barrio El Peligro después de una charla que tuvo con Hernán Lopez, el dueño de la fábrica Gaelle de Valentín Alsina que vende zapatillas a 1.990 pesos y le puso el nombre de Tolozapas en referencia a la candidata del Frente de Todos que dijo que en Argentina se pueden comprar calzados por 2.000 pesos. El dueño de Gaelle ya agotó el stock que tenía y le comentó a Tolosa Paz que ahora está percibiendo una reactivación económica.

En el Frente de Todos se entusiasman con usar ese ejemplo como slogan de la reactivación económica que pregonan y como una muestra de que es posible luchar por la producción argentina.

También Tolosa Paz se entusiasma con el plan de vacunación en marcha. Habla de esto con las enfermeras y con un grupo de encargadas de la Brigada Sanitaria bonaerense que reparten Sputnik, Moderna y Astrazeneca a los vecinos. Se trata de gente que no tiene la App de inscripción al plan de vacunas contra el Covid o que directamente no se enteraron del lugar para anotarse. Allí les dan la vacuna y les explican cómo instalar la aplicación para darse la segunda dosis. "Con las vacunas salimos adelante", expresa la candidata.

En el comedor que visita la ex secretaria de Política Social del gobierno, Sonia, una de las trabajadoras sociales explica a El Cronista que hace tres meses había unos 80 chicos que iban al lugar y ahora son más de 120. Reparten arroz con pollo, fideos o polenta de lunes a viernes y también dan merienda. "La gente antes venía tres veces por semana pero ahora hubo que aumentar la cantidad de días de entrega de alimentos porque lo piden", dice Sonia resignada.

COMIDA Y VOLUNTARIADO

Adentro del tinglado del comedor hay mesas y una cocina grande. Tolosa Paz se pone una gorra de la CCC que le alcanza una de las cocineras de la agrupación y arenga a la gente: "hay que defender el mandato de Alberto y de Cristina, a no aflojar", dice de cara al lamento de las trabajadoras sociales que cuentan una cruda realidad. Antes eran 57 asistentes que daban comida a los chicos del lugar y hoy ya son 80 las que deben ayudar.

La candidata a diputada por el oficialismo trata de calmarlas y les anima con una frase reiterada: "ya falta poco para salir de esta crisis que nos dejó la pandemia", dice en tono optimista. Claramente no le resulta nada fácil hacer campaña en estas condiciones de crisis.

El comedor de la CCC está lleno de gente pero se respetan las distancias de salubridad. Es curiosa la sociedad entre el Frente de Todos y l a Corriente Clasista y Combativa , una agrupación política y sindical arengada al calor del Partido Comunista Revolucionario que cobró formas tras la Marcha Federal de 1994 que se hizo en oposición al gobierno de Carlos Menem. Hoy apoyan al gobierno y los miembros de este movimiento reciben cientos de planes sociales del Ministerio de Desarrollo Social.

L a comida que llega a este centro de la CCC proviene del Ministerio de Desarrollo Social bonaerense . Aunque también las cocineras se las arreglan para vender alimentos y el fin de semana también repartir comida.

Tolosa Paz anima a la gente a que la vote a ello a cada uno de los que choca sus puños. "No te olvides de votarme. Soy Tolosa Paz, candidata a diputada nacional por Buenos Aires. Quizás no me votaste en la última elección pero ahora si me vas votar ¿verdad?", se ríe, en abierta referencia a las PASO de 2019 en que perdió frente a Florencia Saintout la candidatura a diputada.

En el recorrido por el barrio El Peligro no se menciona el Olivosgate ni el revuelo por la maestra que arengó a sus alumnos con adoctrinamiento kirchnerista. "La gente no me habla de eso. Sólo una persona en Bahía Blanca me cuestionó la foto de Olivos. Acá los problemas son otros", señala Tolosa Paz. Y tiene razón. En el barrio El Peligro la gente puja por subsistir, el comedor está repleto de chicos y los vecinos se aferran a un hilo de esperanza: que la pandemia se aleje y la crisis económica ya no sea parte de su presente.