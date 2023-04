Deuda: provincias y empresas públicas demandan casi 40% de los dólares que vendió el Banco Central

Empresas públicas y provincias le compraron u$s 1120 millones al Banco Central durante el primer trimestre para pagar distintos vencimientos de deuda. La cifra equivale al 37% de las ventas netas de dólares que realizó la autoridad monetaria entre enero y marzo, de acuerdo con cifras oficiales y estimaciones del sector privado.

En el primer trimestre, el BCRA le vendió u$s 200 millones a la provincia de Buenos Aires para que salde amortizaciones de capital e intereses de su deuda reestructurada. Santa Fe demandó u$s 160 millones y Mendoza, u$s 60 millones. También hubo compras menores del resto de las provincias, que sumaron u$s 200 millones adicionales. En total, los estados subnacionales compraron divisas por algo más de u$s 600 millones.

En paralelo, AySA compró u$s 200 millones para pagar una Obligación Negociable e YPF, otros u$s 300 millones. En total, las provincias y las empresas públicas o controladas por el Estado requirieron unos 1120 millones de dólares, o más de un tercio de los u$s 2999,66 millones que la autoridad monetaria debió vender en tres meses.

Las compras

Las provincias y las empresas públicas compran dólares para pagar vencimientos de deuda. Generalmente inician las adquisiciones una semana antes del compromiso y las fraccionan en varios días, para que no impacten de lleno en una rueda cambiaria. Para estos casos, no rige la normativa que obliga al sector privado a refinanciar el 60% de sus compromisos en moneda dura.

Pablo González, presidente de YPF, dijo que el acuerdo con Maxus se pagará con recursos propios.

Según estimaciones privadas, las provincias deberían pagar deuda en dólares por unos u$s 1500 millones este año. En abril hay vencimientos de capital e intereses, en moneda extranjera, de instrumentos emitidos por Chaco, Tierra del Fuego, Chubut, Córdoba y Neuquén.

Cobertura a futuro

La descoordinación entre los distintos espacios de decisión nacional y subnacional y las expectativas de devaluación no ayudan a frenar la demanda de billetes. Esta no distingue entre oficialistas y opositores. La provincia de Buenos Aires tenía dólares en sus cuentas para saldar el vencimiento e YPF la espalda suficiente como para refinanciarlo, en un contexto crítico por la pésima cosecha fina y la mala expectativa sobre la cosecha gruesa.

"Algunas (YPF) tienen acceso a refinanciar sus deudas; otras (PBA) tienen dólares propios para pagar sus vencimientos. Demuestra que todas están cubriéndose de la escasez / encarecimiento de dólares a futuro, post elecciones y en un próximo mandato presidencial", indicó la consultora EPyCA, que dirige Martín Kalos.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, pagó deuda en dólares por u$s 200 millones.

Según la consultora Equilibra, el BCRA perdió u$s 5860 millones de reservas netas (RIN) en lo que va del año, según la metodología del FMI. Las ventas netas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) alcanzaron los u$s 3474 millones hasta los primeros días de abril. "El ahorro en términos de energía (por menores importaciones y precios) y turismo (por mayores restricciones) no sería suficiente para compensar la pérdida de divisas de la agroindustria y por mayores pagos de deuda", advirtió la firma que dirige Martín Rapetti.

La implementación del "dólar agro" sumaría a las reservas unos u$s 7000 millones por liquidación de soja en 45 días y otros u$s 1900 millones por exportaciones de economías regionales, según estimaciones de Equilibra. Sin el tipo de cambio de $ 300, la consultora esperaba ventas de soja por u$s 3400 millones.

Caja única de dólares

Como contó El Cronista, el Banco Central busca coordinar con organismos públicos la venta de dólares que tienen atesorados, a cambio de pesos depositados en cuentas dollar linked y de la posibilidad de acceder al mercado de cambios si necesitan recomprar esas divisas. Según estimaciones oficiales, hay depósitos por u$s 3000 millones en poder de distintos organismos y empresas públicos, que hoy forman parte de las reservas brutas pero no de las netas.

Miguel Pesce, presidente del BCRA, busca sumar a las reservas netas dólares en poder de organismos públicos.

El Gobierno quiere que esos dólares pasen al Banco Central, pero no de forma compulsiva. En paralelo, pretende negociar con las provincias y empresas públicas que tengan dólares en sus cuentas para que usen esas divisas antes de comprarle más moneda extranjera a la autoridad monetaria. Será difícil si los funcionarios provinciales prevén que un cambio de gobierno puede gatillar una devaluación.

El presidente de YPF, Pablo González, dijo que el acuerdo con Maxus por el que la petrolera pondrá u$s 287,5 millones para evitar un juicio por u$s 14.000 millones se saldará sin afectar reservas.