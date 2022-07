Precios Cuidados e inflación: las dos condiciones polémicas de las las lácteas para aporta más litros

El sector lácteo salió a jugar fuerte en medio de las negociaciones con el Gobierno para la incorporación de productos a Precios Cuidados. Propone nada menos que triplicar la cantidad de volumen de leche para volcar al programa oficial, pero a cambio de que no se vuelvan a poner sobre la mesa dos cuestiones centrales: el incremento de las retenciones y los controles sobre los precios de la mercadería que no queda involucrada en la canasta ideada para controlar la inflación.

Esta iniciativa, que no pareciera tener demasiadas chances de ser recibida con los brazos abiertos por el Gobierno, propone elevar hasta los entre 32 millones y 35 millones de litros los litros de leche destinados a Precios Cuidados, desde los 10 millones actuales.

El engrosamiento de estos volúmenes son un pedido que desde hace tiempo se hace desde el Gobierno.

Las conversaciones ya se habían iniciado con Guillermo Hang, exsecretario de Comercio Interior, y ahora son retomadas por Martín Pollera, quien ocupa su lugar.

Según dijeron a El Cronista fuentes del sector, la cifra a la que se comprometería la industria se daría "si se acuerdan precios que al menos cubran los costos" .

"No pretendemos ganar fortunas. Sabemos que el objetivo de Precios Cuidados es colaborar con el acceso de productos básicos y lo apoyamos. Pero tampoco estamos dispuestos a seguir perdiendo. Hoy estamos muy atrasados ", apuntaron las fuentes consultadas.

La idea del sector, según sostienen, no es " recuperar todo lo venimos perdiendo de un golpe", aunque sí buscarán "achicar la brecha".

"Lo esencial será al menos cubrir nuestros costos. Hoy ni siquiera llegamos a eso y las pérdidas que se vienen generando son importantes", continuaron.

el foco más caliente

Pero este no es el único tema de discusión. El de los precios es un punto sensible, pero no el más caliente.

Tal vez el punto más conflictivo pasa por lo que el sector pretende a cambio de este mayor volumen de producto , más allá de lo estrictamente referido a los precios.

El de los precios no es el único punto sensible de la discusión. El sector lácteo también quiere que el Gobierno asegure que no se avanzará con retenciones

Uno de los ejes centrales pasa por la no intervención del mercado externo , y se apunta de forma directa a terminar con las amenazas de subir las retenciones, como ya ocurrió varias veces y no solo en el segmento de los lácteos.

Las empresas sostienen que, si no hay "un panorama claro" respecto del cómo y el cuánto se podrá o no exportar, se correría un riesgo importante si se compromete un volumen de leche tan importante como el que se quiere ofrecer.

Del lado del Gobierno, desde ya, no están dispuestos a asegurarles que se cerrará la discusión en este sentido, por lo que allí aparecerá el primer escollo .

El otro punto de conflicto tiene que ver con la revisión que el Gobierno hace también de los precios de aquellos productos que no se encuentran hoy en Precios Cuidados.

El sector lácteo apuntará al mismo tiempo a tener libertad en este aspecto, es decir poder analizar sus planillas de precios sin esperar por una reacción del Gobierno.

