Por qué la economía podría "darse vuelta" en seis meses, según este especialista

El economista Andrés Borenstein analizó el discurso presidencial de Javier Milei y explicó por qué podrían adelantarse los buenos resultados en materia económica.

"No creo que sean 18 meses", aseguró Borenstein en diálogo con LN+, pese al duro diagnóstico que hizo el flamante presidente sobre la herencia recibida del kircherismo.

El economista de Econviews resaltó que el líder de La Libertad Avanza (LLA) planteó un horizonte de tiempo demasiado largo para los primeros resultados.

"Dice que viene inflación, que viene la estanflación y los famosos 18 meses... No creo que sean 18, eso es en los países desarrollados. Si el problema de la estabilización le sale bien, en cinco o seis meses la cosa puede mejorar. Pero está bueno que la gente no espere que en febrero la economía florezca porque eso no va a pasar", evaluó.

Andrés Borenstein dijo que "el túnel puede no ser tan largo" en relación al efecto de las medidas del nuevo gobierno.

"Es un desafío difícil, pero el túnel puede no ser tan largo. El ancla es fiscal, o sea que si no emitimos dinero y le damos la expectativa a los mercados, a los empresarios y a la gente de que esto va en serio, ni siquiera creo que haga falta hacer cinco puntos de recorte del PBI, quizás está bien con tres y medio o cuatro", se explayó.



El especialista sugirió que tanto los 18 meses como el recorte del PBI mencionados en el discurso son formas de tener un colchón ante las próximas las medidas.

"Avisás cinco de recorte de PBI, porque quizás hay uno que no te sale. Si vas por cuatro y uno no te sale empezás a tener problemas. Así, la economía en mayo y junio se puede dar vuelta y la gente lo podrá sentir en septiembre", vaticinó.



Borenstein destacó que Milei hizo tres cosas bien en su discurso de asunción: "En primer lugar contó la herencia que recibió, cosa que Macri no pudo hacer; en segundo lugar creó esperanza; y tercero, bajó las expectativas ".



El economista descartó que pueda desatarse un hiperinflación en Argentina

El economista, a su vez, descartó que pueda desatarse un hiperinflación. "Da la impresión que van a a hacer el ajuste fiscal, y si se hace no tiene por qué haber hiper", detalló.

Sin embargo, reconoció: "Sí vamos a tener una inflación alta en diciembre y enero. En febrero no sabemos. El número de 15.000% de inflación no sé de dónde lo sacó".