"Por Cristina Kirchner la pasé mal 8 años" y otras frases de la confesión 'perdida' de Alberto Fernández: la criticaba por la obra pública

El presidente Alberto Fernández fue eximido ayer de responder ante la Justicia sobre sus propios dichos en una entrevista concedida en 2016. En aquel entonces, la relación entre el actual jefe de Estado y la vicepresidenta Cristina Kirchner estaba rota y no pensaba igual que ahora sobre la causa de corrupción que involucra a su compañera de fórmula. ¿Qué había dicho en aquel reportaje que para el fiscal de la causa significa una contradicción con su declaración actual?

En 2016, cuando la reconciliación entre el Presidente y la exmandataria era impensada, Fernández concedió una entrevista a FM Cielo en la que aseguró que cuando renunció a su cargo como jefe de Gabinete de CFK le advirtió que le "prestara atención a la obra pública". Puntualmente, Fernández había puesto el foco en el empresario Lázaro Báez . Y, de acuerdo a las palabras del mandatario, la respuesta de la actual presidenta del Senado fue enojarse con él durante ocho años .

Ayer, durante la declaración de Fernández como testigo en el juicio contra CFK por la causa Vialidad Nacional, el fiscal Diego Luciani retomó aquella frase del reportaje para consultarle al Presidente sobre su aparente "contradicción" sobre lo que afirmaba en aquellos días y lo que declaró durante la jornada.

Pero Fernández no debió responder . Es que los defensores objetaron la pregunta del fiscal y el presidente del tribunal, Jorge Gorini, hizo lugar, y el fiscal repuso. Los jueces en pleno, con el voto de Gorini y su colega Andrés Basso, entendieron que la pregunta no debía hacerse. El juez Rodrigo Giménez Uriburu votó en disidencia.

Fernández declaró ayer como testigo en Comodoro Py.

Qué había dicho

Ayer, durante la declaració de Fernández, Luciani aludió al reportaje que Fernández concedió en 2016, cuando se conocieron los videos del exsecretario de Obras Públicas José López llevando bolsos con u$s 9 millones a un convento .

Durante el reportaje, le consultaron a Fernández hasta dónde llegaban las sospechas de corrupción, y si tocaban de cerca a la expresidenta, además de cuál debería ser, a su entender, el accionar de la Justicia.

Alberto y Cristina durante el discurso de apertura de sesiones en el Congreso

¿Qué respondió Fernández? "Hay una cuestión política y una cuestión jurídica. El día que yo renuncié, en el texto de mi renuncia -la memoria es tan frágil y acá se vive con tanto vértigo, me llama la atención que a veces los periodistas no repasan- hay una frase donde yo le recomendaba a Cristina que aprovechara mi salida para oxigenar su Gobierno; oxigenar su Gobierno era ‘presta atención a lo que sucede en obra pública' ", repasó el mandatario.

Y agregó: "Esto no lo digo yo, fue la lectura correcta que hicieron los comentaristas en ese momento, porque en esos momentos, comenzaban los primeros atisbos de que algo raro estaba pasando en la obra pública, en ese momento fue la denuncia de [Elisa] Carrió , por ejemplo".

Más adelante, el Presidente había comentado: "Yo soy de los que siempre creyó que cuando las cosas empiezan a sonar de ese modo, en los gobiernos es mejor sacar la piedra de esa duda y seguir el camino".

El largo enojo de CFK

Al ser consultado sobre la respuesta de Kirchner ante esa advertencia, Fernández había dicho: "Cristina se enojó conmigo, se enojó tanto, tanto, que durante ocho años yo la pasé mal ". Y aseguró: "Me sacaron de C5N del aire hablando y llamaban a los clientes de mi consultora y les decían que no me contraten".

"Ocho años estuve criticando a Cristina y padeciendo la arbitrariedades de Cristina ", dijo en ese mismo reportaje, en el que se encargó de aclarar que, en política, no eran todos "lo mismo en la política".

De paso, acotó que le llamaba la atención que "todos los hechos ocurrieron en Santa Cruz, se discutía obra pública en Santa Cruz".