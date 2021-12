Milei, Espert y López Murphy quedaron fuera de la "mesa chica" del Congreso

Cotizaciones relacionadas

Los recién llegados al Congreso tendrán que esperar en el banco de suplentes antes de jugar en los grandes partidos. La alegoría futbolística cuadra bien para explicar los resultados de una negociación de los bloques grande s en la Cámara de Diputados, que dejaron relegados a los bloques más pequeños y, especialmente, a los legisladores de extracción liberal, como Javier Milei y José Luis Espert.

Por un acuerdo entre el presidente del cuerpo legislativo, Sergio Massa, y la bancada del PRO, por un lado, referenciado por Cristian Ritondo, y el radicalismo orgánico, por otro, con Mario Negri, la conformación de las comisiones por las que deben pasar los proyectos de ley para su estudio y mejora antes de llegar al recinto fueron integradas utilizando un método de representación proporcional estricta, similar al sistema D'Hondt, con el que se define el reparto de bancas para cada elección legislativa.

De esta manera, el Frente de Todos y la segunda minoría del parlamento, Juntos por el Cambio (JxC), lograron relegar de estratégicas comisiones a figuras de partidos menores. Así, la influyente comisión de Presupuesto y Hacienda -donde se debate todo proyecto con impacto económico- quedó sin ningún integrante de las bancadas liberales .

Mediante la resolución 893, el presidente de la Cámara dio a conocer la integración de la estratégica comisión a la que este lunes acudirá el ministro de Economía, Martín Guzmán, y que debe emitir dictamen del proyecto de Presupuesto 2022, y analizar a la brevedad el Programa Plurianual de reducción progresiva del déficit fiscal, entre otras importantes iniciativas.

Según pudo saber El Cronista, Ricardo López Murphy pidió integrar la comisión, pero el PRO hizo valer su peso para relegar al economista del monobloque Republicanos Unidos . De hecho, el radicalismo allegado a Negri lo tentó con cederle un lugar, pero el exministro de la Alianza prefirió preservar la cordialidad con el partido del expresidente Mauricio Macri.

Javier Milei es otro que quiso sumarse, pero le cerraron la puerta . El "anarcocapitalista" de la bancada La Libertad Avanza se quejó directamente con Massa, que intentó apaciguarlo con la posibilidad de integrarlo al chat de la comisión, para que estuviera enterado de las actividades y acudiera a las reuniones de interés. Sin embargo, Milei no estará el lunes en la comparecencia de Guzmán por un viaje programado a Rosario . De hecho, fuentes parlamentarias también lo notaron "verde" en la gimnasia que la cámara exige. "Mandó una nota escrita para integrar la comisión, cuando tendría que haber ido a hablar directo con Massa", ejemplificó una persona empapada en el episodio.

A diferencia de los aludidos, José Luis Espert eligió no pedir participación en ninguna comisión . El diputado dijo a este medio que "la decisión de no ser miembro de ninguna comisión fue una decisión deliberada mía, ya que la plataforma de mi espacio tiene infinidad de cuestiones". Por eso, prefirió no integrar las mesas chicas, aunque adelantó que asistirá a la exposición del ministro Guzmán.

Aunque la proporcionalidad en el armado de comisiones forma parte de la tradición parlamentaria, la aplicación estricta del sistema D'Hondt fue un pedido propiciado por JxC para relegar a las fuerzas pequeñas, y retener más poder y capacidad de tracción frente al riesgo de una oposición atomizada y negociando cara a cara con el Gobierno.

Sin embargo, otro bloque chico, llamado "Provincias Unidas", logró integrar la influyente comisión de Presupuesto y Hacienda, con el misionero Diego Sartori. Este grupo de cinco legisladores promete ser un pívot -entre tantos- sobre el que se apoye el oficialismo para alcanzar quórum y sacar los proyectos donde halle la negativa de los cambiemitas.