Políticos en redes: de quién se habla más y cuáles tienen peor imagen

Que la política tradicional y las redes sociales tienen un vínculo estrecho en la Argentina no es una novedad. Los dirigentes de todos los espacios destinan horas y recursos a sus estrategias de comunicación digital y apuestan a la construcción de liderazgos mediante esos canales. Un estudio de la consultora You Are Public analizó cuáles son los que tuvieron más éxito durante la primera semana de septiembre.

En concreto, analizaron más de 5 millones de interacciones de 12 políticos seleccionados en redes sociales. Según explicaron desde la consultora, tomaron los posteos publicados por estos dirigentes en Facebook, Twitter e Instagram para medir "sus niveles de interacción y conocer su grado de aceptación en las redes sociales".

Mediante herramientas de social listening analizaron cuantitativamente "las interacciones propias de cada red que generó la docena de dirigentes analizados: likes, compartidos, comentarios y retweets". Además, explican desde You Are Public, "encaramos un análisis cualitativo centrado en los comentarios que los usuarios hicieron en los posteos de los políticos y en las distintas conversaciones que se generaron en la red". Para hacerlo, tomaron una muestra aleatoria de mil comentarios de cada uno, "con el objetivo de conocer cuál fue el sentimiento general de los usuarios respecto a cada político".

Esos comentarios fueron segmentados en positivos, negativos y neutros, y de esta forma conformaron un ranking. Quien salió mejor parado fue Javier Milei: el economista libertario tuvo un 49% de comentarios positivos y 44% de negativos. Lo siguieron María Eugenia Vidal (48%) y José Luis Espert (45%).

Del otro lado, los que lograron proporcionalmente mayores rechazos fueron Alberto Fernández (68% de los comentarios), Cristina Kirchner (62%) y Martín Lousteau (61%).

En cuanto a la cantidad de interacciones, Milei se ubicó al tope, con 974.000 entre las tres redes sociales analizadas. En segundo lugar estuvo Cristina Kirchner, con 836.000, y completó el podio Mauricio Macri, con 629.000.

En este análisis -que no tiene en cuenta la cantidad de posteos de cada uno de los analizados, sino solo las interacciones- los que estuvieron en el fondo fueron Sergio Massa, Axel Kicillof y Martín Lousteau, los tres con un perfil más bajo en esta etapa.

En cuanto al análisis cualitativo, a Milei se lo emparentó con los términos "presidente", "casta", "diputada" y "libertad". Con menor peso, también hubo menciones negativas como "payaso" o "cabezadetermo".

La segunda con más interacciones, Cristina Kirchner, fue asociada a las palabras "la corte", "amor" y "unidos". El período analizado coincide con lo sucedido inmediatamente después del intento de atentado que sufrió frente a su departamento y que la justicia sigue investigando.

Por último, Macri apareció junto a las palabras "democracia", "libertad" y "delincuentes". En su caso, coincidió con reflexiones en torno al atentado fallido a la vicepresidenta, la constitución rechazada en Chile y su viaje a Ruanda por su cargo de la FIFA.