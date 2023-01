Polémico: quieren sacar el Ejército a la calle para combatir la inseguridad, ¿cómo es el proyecto?

Patricia Bullrich volvió a mostrar una dura postura sobre la creciente inseguridad en Rosario, y esta vez directamente instó a combatir la delincuencia y el narcotráfico con apoyo del Ejército.

A su vez, la ex ministra de Seguridad apuntó contra el kirchnerismo como responsable del aumento en el número de ilícitos cometidos, y también criticó al Gobierno por el juicio político a la Corte Suprema.



La titular del PRO además aprovechó para descartar una eventual interna con Javier Milei, y remarcó que la oposición busca "mostrar el camino directo y hablar con la verdad desde el principio". En diálogo con Radio Rivadavia, Bullrich puntualizó que "va a ser difícil" aunque no descartó la posibilidad de "montar el cambio rápidamente".

Pese a que la referente opositora descartó una elección primaria con el candidato libertario, al mismo tiempo se mostró muy optimista con respecto a la posibilidad electoral de ambos. "Creo que nos vamos a encontrar en la segunda vuelta y también en el gobierno", aventuró la dirigente de Juntos por el Cambio, y concluyó que Milei tiene "diputados que quieren la libertad y una economía sana".

Bullrich instó a combatir la inseguridad con el Ejército.

Un cambio en la Constitución: el Ejército como apoyo de la Policía

Frente a los altos índices de inseguridad registrados en Santa Fe, la ex titular de la cartera de Seguridad planteó la posibilidad de que el Ejército pueda sumarse a la lucha contra la delincuencia. "Si me toca gobernar, primero ir a Rosario con todas las fuerzas federales", propuso Bullrich.

La candidata opositora remarcó que buscan cambiar las leyes, y "utilizar las herramientas del Estado para el combate de esas organizaciones". En este sentido, puntualizó que "la Policía está de brazos caídos" debido a la nula "ayuda del poder político". Finalmente, instó a darle más armas a las fuerzas de seguridad.

Patricia Bullrich elogió a Macri, pero lo bajó de la carrera presidencial.

La candidatura de Mauricio Macri: QUÉ DIJO BULLRICH

La ex funcionaria de Mauricio Macri bajó al ex mandatario de la carrera presidencial. Pese a que se reunió con él hace unos días, la titular del PRO puntualizó que el actual presidente de la Fundación FIFA le dijo que "nunca se anotó" y remarcó que está "haciendo su proceso". En esta misma línea, una de las principales aliadas del ex jefe de Estado podría ser María Eugenia Vidal.

La ex ministra se deshizo en elogios con el fundador del PRO: "Es una persona con la que se puede hablar sobre el presente, pasado y futuro". Bullrich enfatizó sobre la experiencia que tiene Macri gobernando al país como uno de sus principales diferenciales como dirigente.

Bullrich descartó una interna con Javier Milei.

El kirchnerismo y el juicio político a la Corte

"En vez de estar pensando en la entrada del PCC (una organización criminal de Paraguay y Brasil), están peleando con los que tienen que dar herramientas", sentenció la referente opositora y finalizó: "Tenemos toda la política oficialista desviada al juicio que les conviene a ellos".

Bullrich remarcó que es "totalmente anti institucional" el juicio político a la Corte Suprema. La candidata afirmó que la decisión de Alberto Fernández está "totalmente fuera de lugar", y que tiene que ver con que "no le gustan los fallos".