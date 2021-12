Polémica por Martiniano Molina: no se vacunó, tiene Covid-19 y no podrá sesionar como diputado si no se aplica el esquema completo

Martiniano Molina, ex intendente de Quilmes y diputado bonaerense electo por la Tercera Sección Electoral de parte de Juntos, contrajo coronavirus y no podrá asumir como funcionario de la legislatura de la Provincia de Buenos Aires este mismo jueves.

Pese a que no se reconoce como "antivacunas", el cocinero no se inoculó contra el SARS-CoV-2 porque considera que se encuentra en "perfecto estado de salud" y que no lo precisa.

Así lo afirmó al ser consultado al respecto por Infobae: "Es una postura personal, vengo de una familia con mi madre bioquímica-homeópata ", justificó el diputado provincial electo que no podrá presentarse a la jura de este jueves tal como había sido acordado.



Aunque aseguró que "jamás militó en contra de la inmunización", alegó que decidió no vacunarse por sus " principios y fundamentos" . Molina publicó la noticia él mismo a través de las redes sociales, en un mensaje en el que aseguró que se encuentra "en perfecto estado de salud".

"Quería contarles que hoy por la mañana me dieron el resultado del hisopado Covid Positivo . Estoy aislado cumpliendo los protocolos en perfecto estado de salud", explicó en Twitter el antiguo intendente de la localidad bonaerense de Quilmes.



En línea con sus declaraciones, el diputado bonaerense electo no descartó la posibilidad de inocularse a futuro aunque remarcó que no tiene "situaciones graves de salud ni enfermedades prevalecientes" por lo que luego de transitar la enfermedad se realizará "los estudios pertinentes" para conocer su estado inmune.

"De acuerdo a las charlas que tenga con los médicos, y lo que me digan que debiera hacer para estar cubierto, no descarto vacunarme en algún momento", agregó Molina.

Por su parte, el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, tomó las declaraciones del cocinero para instar a la población a vacunarse tanto por la salud propia como por la "responsabilidad individual" de aportar a la inmunidad de rebaño en busca de reducir los contagios.

En esta línea, recordó la medida anunciada por el gobernador bonaerense Axel Kicillof la semana pasada de establecer un pase sanitario obligatorio para certificar la vacunación en el marco de ciertas actividades en la provincia y pidió "responsabilidad individual o pase sanitario para ayudar a quienes no están a la altura de lo que estamos viviendo".

"Que tenga una pronta recuperación y ojalá no contagie a nadie . Por favor vacunémonos. Es la manera más efectiva de terminar con la pandemia", concluyó el ministro a través de Twitter.

Este jueves 9 de diciembre los 46 nuevos diputados electos en la Provincia de Buenos Aires para la legislatura del distrito asumirán en una sesión preparatoria que se dará a partir de las 15. No obstante, Molina deberá realizar su jura más adelante, luego de recuperarse del Covid-19.