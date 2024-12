Confirman un intento de hackeo que puso en peligro los planos de un proyecto estratégico

Solo unas horas antes que el presidente anunciara la intención de avanzar con el desarrollo nuclear en 2025 con foco en la inteligencia artificial, el Gobierno tuvo que aclarar un intento de hackeo que sufrió la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y cuya información circulaba hace días en medio de versiones confusas. El "incidente" puso en peligro los planes de un proyecto estatal estratégico para el sector.

"En CNEA se detectó un incidente el 27 de noviembre, pero no se comprometió la seguridad de ninguna instalación y la situación fue contenida de acuerdo al protocolo correspondiente, la infraestructura base de equipos y servidores se recuperó y está funcionando", indicaron desde el organismo comandado por Germán Guido Lavalle en diálogo con El Cronista.

Las versiones principales informaban sobre la posibilidad de que este hackeo hubiera puesto en peligro los planos del proyecto CAREM.

El proyecto CAREM (Central Argentina de Elementos Modulares) es un reactor nuclear de potencia diseñado y construido por Argentina. Se trata de un Small Modular Reactor (SMR), es decir, un reactor más pequeño y versátil que las centrales nucleares tradicionales.

El reactor se encuentra en construcción en el Complejo Nuclear Atucha, cerca de la localidad de Lima, Buenos Aires. Si bien se prevé que la etapa de construcción finalice y comience el montaje electromecánico para finales de 2024 o principios de 2025, el proyecto está demorado.

"En relación a las versiones del CAREM no se ha detectado, ni se accedió a información de ningún tipo sobre los proyectos de la CNEA", sostuvieron desde la gestión libertaria.

De esta manera descartaron absolutamente la posibilidad de filtración de los planos. Este medio consultó con la cartera cuales fueron los posibles causantes de dicho ataque y negaron tener todavía un responsable. "Se está investigando, la CNEA realizó la denuncia ante la Justicia", afirmaron.





¿Cuál es el objetivo del Proyecto Carem?

El reactor tiene como objetivo generar electricidad y es un referente de la nueva generación de reactores diseñados para producir electricidad en bajas o medianas potencias. Además, es reconocido internacionalmente por tener una eficiencia superior a los diseños de III generación.

El proyecto contempla un 70% de participación de la industria nacional y más de un millar de empresas aportan servicios, ingeniería y componentes.

Una vez conocido el incidente, sin todavía estar confirmado por la gestión del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sectores de la oposición vincularon el incidente a los recortes presupuestarios.

"La realidad es que hubo un problema de hackeo informático similar al que sufrió CONICET o en INTA el año pasado. En los otros casos sabemos que Introdujeron un virus que puede encriptar la información de las máquinas afectadas y piden un rescate para desbloquear", indicó la física argentina Adriana Serquis a El Cronista.

En un principio, los trabajadores indicaron que estos virus previos no buscaron sacar información pero que no estaban al tanto de que tipo de virus había intentado atacar a CNEA. Según la científica, la información circulante "intenta sacarle responsabilidad al Gobierno actual".

"El año pasado se habían pedido para el área TIC unos Bapines para inversión en infraestructura y ciberseguridad para el refuerzo del Presupuesto 2024, y parece parte de lo que la CNEA estuvo sufriendo este año porque el gobierno de Milei no dio refuerzo", indicaron.

En el Presupuesto 2025, que el Gobierno nacional ya dejó trascender que no tratará en sesiones extraordinarias, no tiene contemplado un aumento al presupuesto de CNEA. "No se le asignó presupuesto al sector".

La caída en el Presupuesto 2025 se mantiene. Según indicaron fuentes del sector a El Cronista, representa un 40% menos en términos reales menor al prorrogado del 2023.

Cabe recordar que la Ley Nº 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, aprobada en forma unánime por el Congreso en 2021, establece que el Presupuesto para el área debe rondar el 0,39% del Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, en 2023 fue del 0,302% y este año del 0,216%.