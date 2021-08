Pichetto se metió en la interna de Juntos: habló de Manes, Larreta, Santilli y pidió no jubilar a uno

El actual titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Miguel Ángel Pichetto aseguró que las próximas elecciones legislativas son "importantes porque si gana la oposición se abren expectativas de cara al futuro" .

En una entrevista en A24, puso sobre la mesa su experiencia política al analizar el contexto previo a las elecciones . Señaló que el rol de Juntos por el Cambio es "expresar una propuesta" y relacionarse con la gente, como aseguró que realiza Diego Santilli -precandidato a diputado nacional del PRO por la provincia de Buenos Aires- y él mismo acompaña .

Así, el Auditor General de la Nación expresó su apoyo al precandidato impulsado por el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta pronosticando que "va a ganar bien" . Pichetto también elogió a Horacio Rodríguez Larreta y a Gerardo Morales , gobernador de Jujuy, como los líderes más destacados a futuro para la coalición de Juntos por el Cambio.

No obstante, insistió con "no jubilar a Macri" ya que considera que tiene liderazgo en todo el país. Aunque asumió que hubo "errores en la política económica del ex presidente" , insistió en considerar también que "la Argentina arrastra 10 años de no crecimiento en la actividad privada".

Pichetto se refirió también a la interna caliente que está viviendo Juntos por el Cambio en el frente bonaerense con la competencia entre Santilli y el neurocirujano Facundo Manes, quien corre por la UCR: "Está bien que Manes se sume a la política. Es bueno que la gente que vie ne de afuera se incorpore ".

Sobre la política económica del gobierno de Alberto Fernández, advirtió sobre "el default como el peor escenario al que puede llegar la Argentina". E indicó al país le conviene " acordar con el Fondo Monetario Internacional .



Frente a esto, consideró que Cristina Fernández de Kirchner tiene "una cuota de pragmatismo correcto" ya que lo más urgente en el país -según Pichetto- es evitar el default utilizando también "esos $ 4000 millones de pesos que va a dar el FMI para saldar parte de la deuda", en referencia a los Derechos Especiales de Giro del organismo que le otorgarán u$s 4.300 millones a la Argentina.

"La Argentina necesita de un acuerdo político, ojalá se empiece a implementar después de las elecciones", agregó.

Finalmente, se refirió a la cultura de planes sociales del oficialismo y la comparó con la gestión de Macri. "En términos porcentuales mantuvo toda la estructura de planes e incluso la aumentó, pero este modelo no es sostenible . Es preciso salir de forma gradual del actual mecanismo de asistencia social".

Señaló que es clave " bajar la carga impositiva , modernizar las normas laborales , modelando una cultura ligada al trabajo" .

Y concluyó: "Tiene que haber una política de Estado que ponga todos los elementos y potencialidades de la Argentina hacia la construcción de empleo. Hay que alivianar la presión impositiva porque los muchachos de los municipios son una máquina de matar , sin distinciones políticas. Y eso hace muy poco competitiva la actividad productiva" .