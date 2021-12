Por el brote de Ómicron, el crudo Brent cayó por debajo de U$S 70 el barril

Los precios internacionales del petróleo registraron hoy en Nueva York una nueva baja al arrancar el último mes del año, mientras crece la preocupación mundial por el brote de la variante Ómicron del Covid-19 y ante los temores por una caída de actividad que lleve a un exceso de oferta.

El retroceso de los precios del crudo se da en vísperas de la reunión de dos días que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, donde buscarán definir los nuevos niveles de producción, tras la decisión de los principales países importadores de utilizar sus reservas estratégicas, caso Estados Unidos.



El barril de la variedad WTI (West Texas Intermediate) retrocedió 1,6% en la jornada, cerrando en u$s 65,20 el barril , en tanto que el tipo Brent del Mar del Norte, el de referencia en Argentina, cayó 1,1%, pactándose operaciones en u$s 68,40, según cifras del New York Mercantil Exchange (NYMEX).

La OPEP y sus aliados, entre ellos Rusia, decidirán mañana si incrementan la oferta de petróleo al mercado o si por el contrario, restringen la oferta para sostener los precios.

Esta decisión se dará en medio de grandes variaciones de precios del crudo, luego de que algunos países importadores decidieran liberar parte de sus reservas estratégicas de petróleo, y en momentos en que crece el temor a la nueva variante del coronavirus Ómicron.

"En estos tiempos de incertidumbre, es imperativo que -junto con los países no pertenecientes a la OPEP- sigamos siendo prudentes en nuestro enfoque y estemos preparados para ser proactivos cuando las condiciones del mercado lo justifiquen ", señaló Diamantino Pedro Azevedo, ministro de Energía de Angola y presidente de turno de la OPEP, en su discurso de apertura de la reunión de ministros del cartel.

Azevedo señaló también que "necesitamos permanecer unidos, enfocados y listos para adaptarnos a cualquier dinámica cambiante del mercado, como siempre lo hemos hecho en los cinco años de historia de la Declaración de Cooperación, para garantizar el equilibrio del mercado , una estabilidad sostenible y para respaldar el crecimiento y las inversiones en los meses y años por delante".



La primera jornada de la reunión de ministros de la OPEP culminó sin ninguna recomendación acerca de la política de producción, según afirmaron fuentes de la organización.

Por su parte, Rusia y Arabia Saudita, los mayores productores de la OPEP+, señalaron la semana anterior que no era necesaria una reacción precipitada para modificar la actual política, mientras que Irak, de forma aislada, aseguró que espera que la OPEP+ amplíe la política de producción existente a corto plazo.