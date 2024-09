Video de la nena gaseada: Bullrich dio su versión pero la oposición la quiere escuchar en el Congreso

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió esta noche en una entrevista con TN el operativo policial realizado en la manifestación contra el veto al aumento jubilatorio, tras la difusión de un video que involucraba a una niña de nueve años herida con gas pimienta. El video, divulgado por una funcionaria del ministerio, aseguraba que el gas había sido lanzado por una manifestante y no por la policía. Sin embargo, la grabación no probaba esa versión, lo que generó polémica y obligó a Bullrich a dar explicaciones.



Ayer, desde el Ministerio de Seguridad, difundieron un video con el que buscaban adjudicarle a un manifestante el gas pimienta que afectó a una nena de 10 años. En esta imagen se ve claramente que provino del avance de la Policía Federal. La información deliberadamente falsa de... pic.twitter.com/5ZtbblU7lK — Manu Jove (@manujove) September 12, 2024

Durante la entrevista, la ministra admitió que hubo un error en la interpretación del video, ya que "ese gas no iba contra la nena porque la nena no se ve". Pese a ello, sostuvo que el operativo de seguridad fue legítimo y que los agentes no actuaron de manera intencional contra la menor. "Ese policía no actúa tirándole gas a la nena, no lo hace", declaró enfáticamente, descartando cualquier intencionalidad por parte de los efectivos.

Bullrich intentó desviar la atención del incidente del gas pimienta y enfocarse en el contexto del operativo en general. Reiteró que la policía actuó dentro de los protocolos establecidos y que la menor no debería haber estado en una protesta de esas características, señalando: "Llevar a una nena de 10 años a una marcha, rodeada de violentos, no es adecuado". A pesar de las insistencias del periodista, la funcionaria subrayó que "no se sabe quién fue el responsable del gaseado a la niña" y desmintió que el video haya sido provisto por el Ministerio de Seguridad.

La ministra evitó en todo momento acusar directamente a las fuerzas de seguridad, aunque dejó en duda quién podría haber lanzado el gas pimienta. "No hay pruebas de que haya sido un policía, y menos a propósito", afirmó. Además, consideró que, si el gas fue disparado por un agente, pudo haber sido en medio de la confusión de la formación, sin ver a la niña.

Bullrich insistió en que los policías no actuaron con mala intención, y defendió la conducta de las fuerzas de seguridad, descartando que la acción contra la niña fuera deliberada.

Las declaraciones de la funcionaria no parecen haber dejado conforme al diputado opositor Leandro Santoro, quien informó que "acabamos de pedir la comparecencia de la Ministra de Seguridad y su vice al HCDN por el accionar de la PFA durante la marcha de ayer (donde resultó gaseada una niña) y por la operación de encubrimiento llevada adelante por dichas autoridades, que hoy quedó al descubierto".

Acabamos de pedir la comparecencia de la Ministra de Seguridad y su vice al HCDN por el accionar de la PFA durante la marcha de ayer (donde resultó gaseada una niña) y por la operación de encubrimiento llevada adelante por dichas autoridades, que hoy quedó al descubierto. pic.twitter.com/LlpXvTLvVM — Leandro Santoro (@SantoroLeandro) September 13, 2024