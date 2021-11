A 20 años de su polémico cruce, Bullrich vuelve al ataque contra Moyano: qué le dijo en 2001 y esta semana

Patricia Bullrich inauguró ayer la sede de la Confederación de Trabajadores y Empleadores (CTE), una central sindical con la que pretende discutirle el monopolio de la representación a la CGT, y no dejó pasar la oportunidad de criticar a su enemigo eterno, Hugo Moyano.

"Hay que cambiar la concepción retrógrada del modelo sindical argentino porque permite que haya más sindicatos que trabajadores", dijo la titular del PRO al inaugurar las oficinas de la CTE en el piso 13 de un flamante edificio de la avenida Santa Fe y Agüero, en Recoleta .

"Los cargos no pueden hereditarios, de por vida: el padre le deja el sindicato al hijo como si fuera una empresa familiar", agregó seguidamente, en una clara alusión al manejo que el sindicalista y su hijo Pablo hacen del sindicato de Camioneros.

Críticas a la CGT

"A la CGT tenemos que romperle el monopolio de la representatividad", continuó Bullrich durante el acto de la CTE, una organización que integra en un mismo espacio a sindicatos pequeños y a pymes y en la que sus miembros se llaman a sí mismos "Los Flacos" para contraponerse a "los Gordos" de la CGT.

En esa línea, se lamentó por los sindicalistas que "bloquean empresas cuando hay trabajadores que no se quieren pasar a su gremio y les obligan a las empresas a negociar otro convenio" y, al respecto, dijo que "Garbarino cerró por los constantes bloqueos que tenía y también por los robos que tenían todos los días".

"Por las leyes que existen, los empleadores no ofrecen trabajo y los que pueden entrar al mundo laboral a veces no cuentan con la formación necesaria o están con los planes. Entonces tenemos demanda reducida y oferta reducida. Hay que juntar oferta y demanda, es fundamental", explicó.

"El discurso contradictorio del Presidente"

La ex ministra de Seguridad también cuestionó el acto de Alberto Fernández en Plaza de Mayo por el Día de la Militancia.

"Para poder convivir hay que ser kirchnerista, el resto somos como cordobeses, estamos fuera del país", ironizó sobre el discurso del Presidente.

Y añadió: "Fue un discurso contradictorio, habló de un diálogo con ellos y nos volvió a meter en la construcción amigo-enemigo. Desconoce la voluntad popular y va construyendo nuevos enemigos".



Bullrich vs. Moyano: el recuerdo de un cruce histórico

La tensa relación entre el sindicalista y la ex ministra tiene larga data. Uno de los enfrentamientos más memorables entre ambos ocurrió en 2001, cuando protagonizaron un duro cruce en Hora Clave, el programa conducido por Mariano Grondona. Entonces, la funcionaria se desempeñaba como ministra de Trabajo y Seguridad Social mientras que el sindicalista ya tenía buen protagonismo en la escena política con Camioneros.

Todo comenzó cuando Moyano la criticó por haberse ido del país durante la última dictadura militar y, acto seguido, se jactó de haberse quedado en la Argentina mientras la ministra se encontraba en el exterior. "No te fuiste porque te habrá protegido la dictadura. Los que la pasamos en serio nos tuvimos que ir", respondió Bullrich.

Enseguida, la ministra de Seguridad redobló la apuesta y cargó contra el camionero. "Los dirigentes sindicales hace 30 años que lo que hacen es llenarse los bolsillos con la plata de la gente", afirmó, a lo que él respondió: "¿Qué te querés hacer? ¿La Virgen de Luján?, si acá nos conocemos todos".

"Yo no soy virgen, pero yo no robé nunca. No hablemos ahora de los dirigentes sindicales como si fueran los grandes combativos, porque lo único que tienen son sus grandes autos y sus grandes casas", remató Bullrich.

El decálogo del buen sindicalista

Durante la ceremonia se presentó el "Decálogo del Buen Sindicalista", elaborado por el líder de la CTE y secretario general del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos, Marcelo Peretta.

El Decálogo consta de "diez principios para guiar la conducta de los neosindicalistas", entre ellos "no atornillarse al cargo y permitir la participación de otras listas" y "promover la incorporación de mujeres".

1- No se "atornilla" al cargo y permite la participación de otras listas

La alternancia en los cargos directivos permite la renovación de cuadros sindicales y evita los actos arbitrarios tendientes a permanecer en la silla a cualquier precio.

La democracia interna del sindicato frena la disgregación de dirigentes que al ser impedidos de participar emigran a otras entidades o constituyen organizaciones paralelas.

2- Promueve la incorporación de mujeres

La incorporación de mujeres a la actividad y dirigencia sindical para alcanzar paridad, debe ser un proceso integral que conciba y respete las diferencias, fortalezas y debilidades entre géneros, no una imposición legal.

3- Asume con su patrimonio las decisiones institucionales

Si las decisiones que el dirigente toma en nombre de la institución implican consecuencias que comprometen su patrimonio personal, lo hará adoptar una actitud más responsable.

4- No bloquea la calle ni el ingreso o salida de la gente

Debe evitarse toda medida que perjudique a terceros que no son parte del conflicto, lo que también requiere un papel más activo de la autoridad laboral resolviendo el conflicto en su inicio para evitar su escalada.

5- No roba afiliados

Las relaciones laborales no pueden basarse en la "ley del más fuerte". Las organizaciones de trabajadores y de empleadores deben respetar el ámbito personal de representación y el interés diferenciado reconocido por la autoridad a cada gremio.

6- No es empresario

Mientras dure su mandato no será propietario, ni único ni en sociedad, de empresas de su actividad ni de ninguna otra.

7- Moderniza los convenios

La actualización de los convenios colectivos de trabajo permite incorporar tecnología, adaptarse a la nueva realidad laboral, mejorar la calidad del empleo y facilitar el paso de los planes sociales al trabajo registrado.

La indemnización del trabajador puede incorporarse al convenio como un seguro de desempleo, garantizando su pago al trabajador sin perjudicar la economía del empleador.

8- Defiende la fuente laboral y el progreso de la empresa

Proteger el trabajo implica por un lado obligar al empleador a la registración laboral y al cumplimiento del convenio colectivo, pero también defender el servicio y rentabilidad de la empresa para equilibrar la relación entre capital y trabajo.

9- Se capacita y promueve más esfuerzo

Para representar a los trabajadores hay que estar "entrenado", o sea capacitarse permanentemente, y estimular en sus representados la educación continua que les permita mantener el empleo y/o prepararse para el reingreso laboral.

No podemos reducir la carga horaria laboral si queremos más trabajo y ascendencia social; debemos estimular una mayor dedicación.

10- Impulsa nuevas organizaciones para defender nuevos empleos

Es importante defender tanto la libertad de sindicalización del trabajador como la de constituir entidades representativas de los nuevos tipos de trabajo. De lo contrario se desprotege al nuevo empleo y las viejas organizaciones distorsionan su finalidad para quedarse con el aporte sindical.