PASO 2021 en Neuquén: qué se vota en la provincia para las elecciones de noviembre

La provincia patagónica de Neuquén elige en estas PASO 2021, los candidatos que competirán en las elecciones generales del 14 de noviembre por 3 de las 5 bancas que tienen en la Cámara de Diputados de la Nación.

Los 3 diputados que terminan su actual mandato en diciembre son Alma Sapag, del Movimiento Popular Neuquino; David Schlereth, del PRO: y Carlos Vivero, del Frente de Todos. Los otros dos legisladores por la provincia son Guillermo Camagui, del Frente de Todos, y Francisco Sánchez, del PRO.

Neuqén tiene 526.441 votantes habilitados repartidos en 1603 mesas. La provincia tiene una población estimada de 664.057 habitantes (según el Instituto Geográfico Nacional), con lo que es la novena menos poblada del país.

Con esa cantidad de habitantes, Neuquén tiene un diputado en el Congreso de la Nación por cada 132.000 habitantes, mientras que la provincia de Buenos Aires tiene 1 cada 250.000, aproximadamente.

¿Por qué pasa esto? Por un lado, porque ninguna provincia puede tener menos de 5 diputados. Pero, además, porque hay una parte de las normas que no se cumple desde 1983 y es la de actualizar el número de diputados de acuerdo a los censos.

LA ÚLTIMA AMPLIACIÓN DE DIPUTADOS

El número de 257 diputados, igual, no viene desde 1983. Eran 254, porque Tierra del Fuego, como era un Territorio Nacional y no una provincia, tenía sólo dos legisladores porque no quedaba alcanzada por el mínimo de 5. Cuando en 1990 se provincializó, pasó a regirle esa cláusula, sumo 3 diputados y se llegó al número actual.

PASO 2021 CON CAMBIO DE FECHA

Por ley, las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) deben celebrarse el segundo domingo de agosto y las elecciones generales, el cuarto domingo de octubre.

Pero el Congreso aprobó modificar el calendario electoral por razones sanitarias en el contexto de las primeras elecciones que se realizan en el marco de una pandemia.

Por eso las PASO se fijó el 12 de septiembre para la celebración de las PASO y el 14 de noviembre para la elección que definirá el recambio de un tercio del Senado y de la mitad de la Cámara de Diputados.

ELECCIONES 2021: PROTOCOLO POR CORONAVIRUS

Además de cambiar la fecha de las elecciones internas y de las generales, para estos comicios se establecieron distintas modificaciones por la pandemia de coronavirus.

Uno de los principales es la reducción de la cantidad de mesas por cada lugar de votación para reducir la cantidad de personas por establecimiento y evitar aglomeraciones, y, consecuentemente, el aumento del número de centros de votación. Eso hizo que alrededor de un 25% del padrón (a nivel nacional) vote este año en lugares distintos a los que votó en 2019.

En ese marco, se dio prioridad a la utilización de establecimientos de votación con espacios ventilados abiertos o semi abiertos techados para la instalación de las mesas de votación; se establecieron en distintos lugares "cuartos oscuros móviles", y se recomendó el ingreso a los establecimientos de votación sin acompañantes, salvo en casos de fuerza mayor.

Además, se estableció que la prioridad del voto para las personas con factores de riesgo para el covid en las primeras horas de votación y la excepción de la obligatoriedad de votar para los contagiados con coronavirus.

También el uso de señalización sobre la circulación unidireccional de entrada y salida, la disposición de las mesas electorales y las filas de espera, para facilitar el cumplimiento del distanciamiento de 2 metros entre las personas.