PASO 2021 en Misiones: qué se vota en la provincia para las elecciones de noviembre

Misiones elige este domingo en las PASO 2021 quiénes serán los candidatos de los distintos partidos, frentes y alianzas en las elecciones generales del 14 de noviembre para renovar 3 de las 7 bancas que tiene la provincia en la Cámara de Diputados de la Nación.

La provincia ya votó en junio para renovar su Legislatura .

Los 3 diputados que terminan su actual mandato en diciembre son Flavia Morales y Ricardo Wellbach, del Frente de la Concordia Misionero, y Luis Mario Pastori, de la UCR. Los otros 4 legisladores misioneros en la Cámara baja son Héctor Bárbaro y María Britez, del Frente de Todos, Diego Sartori, del Frente de la Concordia Misionero, y Alfredo Schiavonoi, del PRO.

Mendoza tiene 948.500 electores habilitados para votar en 2760 mesas. La provincia tiene una población estimada de 1.261.294 habitantes (según el Instituto Geográfico Nacional), con lo que es la novena más poblada del país.

QUÉ SON LAS PASO 2021

Las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO 2021) son comicios en los que los distintos partidos, frentes y alianzas eligen sus candidatos para las elecciones generales. Se llaman primarias justamente porque son internas .

Son abiertas porque cualquier votante puede participar en la interna de cualquier partido o alianza, sin importar si está o no afiliado a ese frente o a cualquier otro. El tercer elemento que las caracteriza es que todos los partidos las tienen que realizar en forma simultánea . Y, finalmente, son obligatorias tanto para los votantes como para los partidos y alianzas, ya que someterse a las PASO (y obtener al menos el 1,5% del total de votos) es condición para competir en las elecciones generales.

Las PASO se establecieron en 2009 y se usaron por primera vez en 2011. Estas son las sextas primarias obligatorias que se realizan a nivel nacional.

Cómo se cuentan los votos

LOS DIPUTADOS NO PROPORCIONALES

La Cámara baja tiene 257 diputados y se renueva por mitades cada dos años: cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires renuevan la mitad de sus diputados... pero claro, como en algunas los números son impares, imposible que sea justo la mitad. Este años se renuevan 127 bancas (y también se renuevan 24 de las 72 del Senado)..

Se supone que los diputados representan proporcionalmente a la población de cada provincia. Y que hay un diputado por cada 161.000 habitantes. En Misiones, con 7 diputados y una población ligeramente mayor a 1,2 millones, la proporción es parecida: un legislador de la Cámara baja por cada 180.000 habitantes. Pero la provincia de Buenos Aires tiene unos 17,5 millones de habitantes y 70 diputados, con lo que hay más o menos un diputado cada 250.000 personas. Y Tierra del Fuego tiene unos 173.000 habitantes y 5 diputados, es decir, un diputado cada 34.600 personas.

¿Por qué pasa esto? Por un lado, porque ninguna provincia puede tener menos de 5 diputados. Pero, además, porque hay una parte de las normas que no se cumple desde 1983 y es la de actualizar el número de diputados de acuerdo a los censos.

LA ÚLTIMA AMPLIACIÓN DE DIPUTADOS

El número de 257 diputados, igual, no viene desde 1983. Eran 254, porque Tierra del Fuego, como era un Territorio Nacional y no una provincia, tenía sólo dos legisladores porque no quedaba alcanzada por el mínimo de 5. Cuando en 1990 se provincializó, pasó a regirle esa cláusula, sumo 3 diputados y se llegó al número actual.