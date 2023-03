Paritarias calientes en la TV: SATSAID cerró acuerdo salarial con bono y en Gran Hermano respiran aliviados

Esta vez, no hubo placa para Telefé. Ni siquiera lo nominaron. Y Gran Hermano pudo transitar su competencia por el liderazgo dentro de la casa sin bombos y petardos que se colaran por la transmisión. El Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID) había acordado, poco antes, un incremento salarial del 38% para el período enero-junio luego de arduas negociaciones que incluyeron más de una medida de fuerza y presión pública en los canales.

El acuerdo paritario para el primer semestre de 2023 comprende a todos los trabajadores y trabajadoras de canales de aire y productoras de todo el país. El entendimiento se firmó con las cámaras empresarias ATA y CAPIT y ahora deberán ratificarlo los afiliados y afiliadas a lo largo de la jornada de hoy, miércoles 1 de marzo, a través de las diversas asambleas que tendrán lugar en las empresas hasta el viernes 3. Luego se comunicarán los resultados a la comisión directiva de SATSAID para formalizar el acuerdo.

El acuerdo fija un aumento del 38% no acumulativo y en cuatro tramos. El primero de ellos será un 10,5% a retroactivo a enero; le seguirá otro 10,5%, a partir de marzo, 9% desde abril y un 8% a partir de mayo. Todos los porcentajes se aplicarán sobre los conceptos remunerativos y no remunerativos vigentes a septiembre 2022 y cada tramo se incorporará de manera no remunerativa por el término de 3 meses.

Además, las cámaras empresarias se comprometieron a otorgar una gratificación extraordinaria, por única vez y no remunerativa de $106.400 que también se abonará en cuotas. Habrá un primer pago de $29.400 retroactivos a enero; $29.400 con el salario de marzo; $25.200, junto a los haberes de abril y $22.400 con el pago de mayo.

A diferencia de otros gremios, el acuerdo de SATSAID contempla un paréntesis en el pago del bono a modo de refuerzo de ingresos. Cada una de las empresas se reservará la posibilidad de definir si cancela esas sumas en cuotas en efectivo o con su equivalente en órdenes de compra en supermercados de primera línea.

%uD83C%uDDEC%uD83C%uDDF2 %u26A0%uFE0F PRINCIPIO DE ENTENDIMIENTO CON ATA Y CAPIT SE LLEVA A ASAMBLEAS EN TODO EL PAÍS#SATSAIDEnLucha



Leé la resolución completa del Consejo Directivo Nacional en nuestra web %uD83D%uDC47%uD83C%uDFFChttps://t.co/zpMx2ISy82 pic.twitter.com/VR6efKSkEN — SATSAID Nacional (@SATSAIDnacional) March 1, 2023

Al mismo tiempo, algunos canales y productoras negociaron un cronograma diferente de pagos que baja los montos comprometidos por mes pero los extiende, a través de más cuotas, hasta mitad de 2023. De este modo, abonarán el bono compensatorio en seis cuotas iguales y consecutivas con retroactivo a enero 2023 y en los meses siguientes por un total de $17.733.

Es el caso de Canal 7 de Jujuy, Canal 8 de Mar del Plata, Canal 9 de Comodoro Rivadavia, Canal 9 de Mendoza, Canal 9 de Paraná, Canal 10 de Mar del Plata, Canal 13 de Corrientes, Canal 13 de Río Cuarto y las productoras que suscriban con SATSAID un acuerdo articulado a nivel de empresa.





SATSAID CANCELA PROTESTAS Y HABRÁ GALA EN PAZ

En el acuerdo suscripto por el gremio y las cámaras empresarias, ambas partes asumen por escrito el compromiso de abrir una mesa de trabajo, monitoreada por el Ministerio de Trabajo para dinamizar las negociaciones. Asimismo, la parte empresaria se compromete a no efectuar descuentos salariales a los trabajadores y trabajadoras con motivo de las medidas sindicales realizadas en el marco del presente conflicto.

De hecho, SATSAID deja en claro que quedan suspendidas todas las medidas de fuerza dispuestas para jueves, viernes y domingo próximos, para tranquilidad de Santiago del Moro y toda la producción de Gran Hermano que no verán otra gala afectada por los petardos y las manifestaciones, una de las principales atracciones de GH 2022. De no haber llegado a un acuerdo, el gremio ya había anunciado paros de dos horas por turno y trabajo a reglamento en esas jornadas, tras culminar la conciliación obligatoria .

En la primera mitad de febrero, cuando SATSAID decidió intensificar las demostraciones ante la falta de resultados en la negociación, el gremio ensayó una jugada tan ruidosa como arriesgada en uno de los ciclos de mayor rating de la TV. Puso a Gran Hermano en placa, literalmente.

En las puertas de la casa en Martínez donde se encuentran recluidos los y las participantes del ciclo, montó una estruendosa protesta que forzó a la producción del reality, al canal Telefé y al propio conductor del programa, del Moro, a cambiar el final de la gala de eliminación .

No era cualquier emisión: Walter Santiago "Alfa", una de las principales atracciones de GH 2022, debía abandonar la casa tras ser expulsado y lo hizo con saludos al "peronismo" que le impedía cruzar desde el jardín al set de transmisión. Toda la secuencia se desarrollaba mientras el rating alcanzaba los 26,1 puntos.