Parecidos, pero ¿diferentes?

Apesadumbrado por los quinientos dólares que dejó en una carnicería uruguaya a cambio de unos cortes para un asado familiar, uno de los hombres del Pro que se instaló en Punta del Este durante todo el mes de enero, golpeaba la mesa de su casa alquilada de la zona de La Barra: "La cagamos. Ahora sí que van a pensar que somos todos lo mismo". Se refería a la ley que permite la reelección de los intendentes. En su espíritu tan afín a la perpetuidad en el poder intrínsecamente peronista. Pero en realidad, hacía hincapié la implosión post paso que los deja "deshilachados y sin conducción". Un mal escenario para un peronismo perdidoso pero unido de cara al 2023.

Sin haberse visto, incluso habiendo tratado de evitarse, otro hombre fuerte del espacio que apenas piso el Este por unos días, resumió en medio de un café (650 pesos argentinos el pocillo) el problema que atraviesa la oposición en las gateras de un año electoral: "Falta liderazgo y sobran candidatos. Todos quieren ser candidatos para el 2023 y no se dan cuenta que antes tenemos que sobrevivir al 2022. Mauricio Macri ya no se esconde, está convencido que el electorado lo perdonó y juega su carrera. Horacio y María Eugenia lo mismo. Patricia (Bullrich)... Santilli, Ritondo, los gobernadores de la UCR Valdes y Morales... Y siguen las firmas".

Algunos alertan sobre la única estrategia de salida que ven frente a esta crisis en la oposición: diferenciarse del FDT, imponer agenda propia, y mostrarse unidos. Esto último le estaría costando más de lo que suponían. Se celan, se dudan, se desconfían. Al punto tal que alguien desde el otro lado de la orilla sugirió evitar los zooms de mesa chica porque nadie dice lo que piensa por miedo a las filtraciones. O al revés, sabiendo que se va a filtrar lo usan como herramienta para mandar mensajes.

Lo que ellos llaman "El affaire Villegas", termino de romper los débiles lazos entre algunos de los integrantes de la oposición. Toda son especulaciones sobre quién y por qué filtró el video del ex ministro de Trabajo Villegas en el 2017. ¿A quién busca perjudicar el 'gestapoleaks'? ¿Quién organizó la reunión? Algunos siguen la ruta del logo de la empresa de seguridad que aparece en las imágenes. ¿Cercana a quien o a quienes? Otros analizan la película y no la foto en el sentido menos literal: la filtración ocurre a poco de conocerse el fallo que beneficia a Mauricio Macri y la plana mayor de la AFI durante su gestión en la causa de espionaje. Si ellos no espiaron ni sabían, quienes sí lo hicieron eran "cuentapropistas de los sótanos de la democracia". Ese video lo pone en duda. ¿Dónde trabajan hoy? ¿Hay otros videos?

El fastidio del hombre de La Barra se replica en mesas de café escondidas porque con un dólar a 207 mejor no mostrarse dejándole las escasas divisas a Lacalle Pou. "No somos lo mismo" va a ser el lema de campaña no verbalizado del Pro que nació y se hizo fuerte justamente diferenciándose de un kirchnerismo que había generado tal hartazgo en la sociedad que los llevó a quedarse con La Rosada y con La Plata.

Videos con funcionarios y agentes de inteligencia, reelecciones indefinidas, diputados de vacaciones en medio de una agenda parlamentaria ardida, estrategias enfrentadas, cada uno jugando su propia ficha y negándose a arriesgar por un proyecto común. No es esa la imagen que se esperaba de una oposición que le arrebató al oficialismo las elecciones legislativas hace apenas cinco minutos.

El gobernador Valdés lo dijo: "Ganamos y las luces enfocaron todas para acá". Y lo que se está viendo con los reflectores apuntando de manera directa obliga al Pro a cambiar rápidamente de estrategia si quieren ser competitivos el año próximo. Pero alguien debería ordenar y ese alguien no aparece. Otra vez el problema que se genera cuando sobran candidatos y faltan líderes.

Dos ejemplos claros se dieron estas últimas semanas atravesadas por el escándalo del video: Patricia Bullrich se sacó una foto con Javier Milei después de que se haya decidido que no había ningún espacio para el libertario dentro de la alianza opositora y que no deberían generarse situaciones que permitan que se especule al respecto.

Y el gobernador jujeño Gerardo Morales haciéndose cargo de la responsabilidad con la deuda con el FMI durante la gestión de Mauricio Macri.

Hasta las PASO, para muchos integrantes de la oposición la Presidencia de la Nación en el 2023 era una carrera sin obstáculos y con el segundo arrancando media hora después. ¿Cómo no ganar en un país roto por los índices de inflación, pobreza, incertidumbre, los cientos de miles de muertos por la pandemia, la foto de Olivos de Alberto Fernández en medio de la cuarentena, las causas de CFK que no llegaron a juicio oral y el fantasma de la impunidad, los distritos perdidos...

Ahora saben que algo cambio. Que en este país no se da a nadie por muerto ni en el velorio. Y que tienen que aferrarse como nunca a la agenda que le reclama la clase media que los acompaño hasta acá: Ley de alquileres, boleta única, ficha limpia, trabajo genuino, institucionalidad. Porque mientras ellos pelean, el kirchnerismo no los devora, pero se unifica. Piensa en consolidarse y después en candidaturas y nombres. Lo decía Peron "... primero la Patria, después el Movimiento y luego los hombres".