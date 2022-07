Para Roberto Cachanosky "vamos de cabeza a un choque muy violento" pero el dólar blue no tiene la culpa

Según el economista Roberto Cachanosky, en este contexto "es imposible evitar una crisis": así lo remarcó este martes al analizar el complicado panorama económico de la Argentina, el cual se muestra desestabilizado con una amplia brecha cambiaria y la alta inflación.

En este sentido, Cachanosky se refirió a la suba histórica del dólar blue, el cual no para de romper récords desde la salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía y ya aumentó más de $ 60 en las primeras dos semanas de julio, llegando este martes a $ 302 para la venta, máximo histórico que empujó a la brecha entre el oficial y el paralelo al 133,9 %.

Respecto a esta disparada de la divisa informal, el especialista remarcó que la brecha no es el problema, sino que sólo "refleja la temperatura de la fiebre que tiene la economía".

ROBERTO CACHANOSKY CREE QUE UNA CRISIs ES INEVITABLE

En cuanto a su análisis a futuro, Cachanosky no fue para nada alentador al remarcar que será "imposible" para la Argentina "evitar una crisis". Según el economista, esto se debe a la falta de credibilidad y de rumbo económico y político del Gobierno actual, signado por la interna oficialista.

"No es solamente el problema inflacionario, el Gobierno políticamente no tiene rumbo", remarcó Cachanosky, asegurando que "con esta gente en el gobierno, no hay posibilidad de revertir porque no generan credibilidad".

Además, también hizo referencia a la emisión monetaria actual y tildó a esta como uno de los principales detonantes de la crisis y la inflación: "El Banco Central viene emitiendo a marcha forzada para financiar al Tesoro, para sostener el bono en pesos del Tesoro", explicó.



Así, subrayó que cuando se junta "toda la masa de dinero que están emitiendo para financiar el déficit fiscal y esos bonos, no debería sorprender" que la economía termine de explotar.

"En el primer semestre de este año el déficit se multiplicó por cinco respecto al primer trimestre del año pasado", recordó Cachanosky. En este sentido, criticó a la vicepresidenta Cristina Kirchner: "Cuando dice que están haciendo un ajuste, yo no se de que ajuste habla, si los aumentos del gasto público en la mayoría de los rubros, en casi todos, están todos por arriba de la tasa de inflación".

Ante este áspero panorama, el economista reconoció que "nadie les presta afuera y lo único que les queda es la maquinita", razón por la que asegura que "vamos de cabeza a un choque muy violento".

Ante esto, Cachanosky concluyó señalando que el Gobierno debe preguntarse qué va a hacer respecto al gasto público, aunque él no ve a la actual gestión "entusiasmada con bajarlo".