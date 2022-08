Para De Pablo, la tarea de Sergio Massa es "no engancharse" con el dólar blue

El economista Juan Carlos de Pablo se refirió a a asunción de Sergio Massa y la catarata de medidas económicas anunciadas este miércoles y analizó el panorama al que se enfrentará el nuevo titular del Palacio de Hacienda.

En este sentido, el especialista se mostró de acuerdo con los anuncios pero hizo énfasis en que Massa y todo su equipo deberán "arremangarse y ponerse a laburar" para demostrar que efectivamente se cumplirá con la estipulado

"Algunos de esos anuncios son de contundencia, pero los querés ver", explicitó De Pablo. E ilustró: "Cuando Massa dice 'no le voy a pedir más gastos del Tesoro al Banco Central', es más o menos como un tipo que hasta hoy fumaba dos o tres atados por día que agarra, los tira y dice 'no voy a fumar más', ¿Entendés?", ejemplificó para indicar lo brusco que sería aplicar lo anunciado por Massa.



Para Juan Carlos de Pablo, ahora Sergio Massa tiene que "arremangarse y laburar".

"Ahora vienen las implicancias de eso, por eso lo quiero ver, le doy el beneficio de la duda", cerró al respecto. Igualmente, De Pablo destacó que Massa no habló de medidas como un nuevo congelamiento de precios o el establecimiento del Salario Básico Universal: "Sería dramático que hubiese dicho algo así" .

AJUSTE Y POLÍTICA CAMBIARIA: EL ANÁLISIS DE JUAN CARLOS DE PABLO

Otro de los anuncios de Sergio Massa fue que se cortarán los adelantos transitorios del Banco Central al Tesoro. Tal como explica De Pablo, esto "técnicamente implica pasar de la dominancia fiscal a la monetaria".

Y profundizó: "La fiscal es que vas al Banco Central, le pedís unos mangos y te los dá. La monetaria es que (el titular del BCRA, Miguel) Pesce se pone en la puerta del Banco Central y dice 'acá no vengan, vayan a otro lado'".

Por otro lado, al ser consultado sobre una posible devaluación, De Pablo sostuvo la postura de Massa: este no va a devaluar. "En estas condiciones políticas es abrir una tranquera", explicó.

"Entonces te queda la cosa administrativa, ¿Qué es eso? bueno, asignar cupos", explicó en referencia a los desdoblamientos cambiarios. Además, remarcó el hecho de a Massa "ahora le viene un alivio estacional, porque así como en el segundo trimestre aumentó la demanda de dólares para comprar gas, ahora va a bajar".

Pese a apoyar las medidas del nuevo ministro, De Pablo pidió "no ser demasiado pretenciosos, porque el muchacho acaba de llegar" y, citando al poeta Antonio Machado, remarcó que "se hace camino al andar".

"No hay que olvidarnos que tenemos una crisis política fenomenal, que nadie le cree nada políticamente a este Gobierno y, consecuentemente, armar una política económica cuando no te creen nada es objetivamente más complicado, así que no seamos demasiado pretenciosos", remarcó nuevamente De Pablo.

Finalmente, al ser consultado sobre el peso del dólar blue en la macroeconomía y cómo este puede influir en los planes de Massa, el especialista indicó que este "no debería condicionar" su política económica.



"No se puede evaluar la política económica en base al blue, no debería condicionarla", subrayó. Y sumó: "Si hoy el señor Massa se pasa el día frente a una pantalla mirando el blue estamos sonados, él tiene que laburar".

En este sentido, concluyó: "No tenemos cómo saber si Massa ganó una paz cambiaria. Los mercados no existen, existen los seres humanos que compran y venden, si personalizamos las decisiones ahí entendemos", cerró.