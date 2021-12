Para Cavallo, aun si "las cosas se hacen bien" la inflación no bajará del 60% en 2022

El exministro de Economía, Domingo Cavallo, criticó la política económica del Gobierno y calculó la inflación de 2022 en 60%, aunque esto se alcanzará "si se hacen las cosas bien, si no puede ser mucho más alta".

Durante una entrevista que concedió al programa "Desde el llano", que conduce Joaquín Morales Solá por TN, el economista dijo que es necesario hacer todo lo que no hace este Gobierno, abrir la economía en lugar de cerrarla, eliminar los controles de precios y relacionarse con los "países serios" y no Venezuela, Nicaragua o Cuba.

Sobre la inflación y el ajuste del tipo de cambio oficial, Cavallo aseguró que el Gobierno "ya no podrá devaluar al 1%" y aseguró que " como mínimo van a tener que hacer al ritmo de la inflación, que es 3% o 4% mensual ".

Pese a ello, el padre de la Convertibilidad mostró su rechazo a una devaluación. Aseguró que eso " le agregaría puntos" a la inflación e impactaría en los salarios y también en las tarifas. "Como los costos están atados al dólar, habría que pagar más subsidios o pegar un tarifazo de mayor envergadura ", apuntó el economista.

Mirada crítica

Consultado sobre las posibilidades de que el Gobierno pueda encaminar la situación económica, Cavallo consideró que la gestión de Alberto Fernández "es disfuncional" y afirmó que "no está en condiciones de resolver los problemas más graves" del país, "sobre todo la inflación".

Al respecto, recomendó que "ajusten las tarifas antes de hacer una corrección cambiaria, porque sino van a terminar en una especie de Rodrigazo" y aconsejó retirar las restricciones y los controles de precios.

"Tienen un afecto por las intervenciones, que van a contramano de una economía con competencia, libertad de comercio, y posibilidades de integrarse al mundo", destacó el exhombre fuerte del área económica durante el menemismo.

Sobre el ministro de Economía, Martín Guzmán, Cavallo consideró que "no tiene ningún tipo de apoyo" pero le endilgó que tampoco tiene un equipo preparado para abordar la problemática argentina. "Las ideas que expone son muy parciales y, en lo referente a comercio exterior, no tiene ideas o no las puede aplicar", detalló.

Pese a ello, señaló que la situación actual no es problema del ministro de Economía "sino del Gobierno" y aseguró que el equipo económico debe tener una " gran capacidad de comunicación para convencer " y transmitir aquellas "ideas que son buenas".

En tren de propuestas, el economista volvió a la carga con la propuesta de avanzar en un desdoblamiento cambiario, una idea que ya había expresado con anterioridad. "Creo que podría ayudar", dijo.