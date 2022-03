El pronóstico de Adelmo Gabbi sobre el dólar blue y una crítica feroz al Gobierno: "No tiene voluntad de pago al FMI"

El acuerdo entre la Argentina y el FMI, que actualmente enfrenta horas cruciales de debate en el Congreso, influye de forma directa en la evolución del dólar blue. La divisa paralela tuvo una fuerte caída recientemente, pese a que la brecha cambiaria con el dólar oficial se mantiene por encima del 85%.

En ese contexto, crece la incertidumbre sobre si el blue puede seguir bajando. Adelmo Gabbi, titular de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, fue tajante: "Probablemente este sea el piso del dólar, a mucho menos que esto no va a bajar".

Dólar blue: ¿hasta cuánto puede bajar?

Dólar FMI: a cuánto cotizará en diciembre según un economista de la City

" Nadie quiere tener ahorrados pesos , sino que todos quieren tener moneda más fuerte, por eso (el dólar) tiene una demanda inercial absoluta que hace que este probablemente sea el piso", explicó Gabbi en diálogo con Radio Mitre.



EL ACUERDO CON EL FMI

Gabbi habló sobre la presentación del ministro de Economía en el Congreso, para presentar el memorando de entendimiento con el FMI. Y como uno de los referentes convocados a dar su opinión, fue realista.

Las metas del acuerdo con el FMI: de las cumplibles a las figuritas difíciles



Acuerdo con el FMI: siguen las negociaciones de último momento para salvar el proyecto del Gobierno

" No queda otra posibilidad que decir que uno tiene que acompañar el acuerdo con el Fondo, porque sino sería la destrucción de lo poco que queda de la economía argentina", se sinceró con dureza.

"Si ya el acuerdo con el Fondo no va a significar mucho a favor, el no acuerdo con el Fondo sería algo terrible", consideró Gabbi. Y disparó que " el Gobierno no tiene "voluntad de pago".



Y criticó que "el presidente Alberto Fernández dijo que tiene profunda aversión por el Fondo, que es el que le va a tirar una soga para salvarlo. A quiénes nos están tirando la posibilidad de mejorar los trata de esa manera, ¿qué nos espera a los demás?".



Javier Bolzico, de Adeba: "El default sería casi como un accidente nuclear para la economía argentina"



Acuerdo con el FMI: Martín Tetaz increpó a Martín Guzmán y la respuesta del ministro lo dejó sin palabras



Gabbi también recalcó la importancia de pensar más de allá de la firma de lo pactado con el Fondo: "¿Tendremos alguna vez plan económico?", se preguntó el especialista en finanzas.



Además, criticó que el Gobierno "no cuenta" nada sobre lo que puede llegar a ocurrir en el futuro. "¿Qué capital internacional puede venir a la Argentina en estas condiciones?" , planteó.



Martín Guzmán, ¿desplazado del acuerdo con el FMI? Viaje a Houston y reuniones paralelas en Washington



Grabois torpedea el acuerdo con el FMI: le quita votos al Gobierno y reclama PASO en 2023



Finalmente, contrastó la deuda tomada por el gobierno de Mauricio Macri con el FMI con la del gobierno de Alberto Fernández. "La deuda con el Fondo es apenas el 13% de la deuda del país. Este gobierno nos ha endeudado en dos años por encima de u$s 53 mil millones de dólares en Leliqs", señaló.

"La deuda que está acumulando este gobierno es la más grande de la historia argentina", concluyó.