PAMI: este beneficio ya no estará disponible en 2024: a qué jubilados afectará

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) cuenta con diversos beneficios que facilitan la vida de los afiliados a la obra social. Sin embargo, uno de los más utilizados dejará de estar disponible en 2024.

Esta ayuda a los adultos mayores tenía como objetivo resguardar sus insumos y fortalecer el nivel de ingresos de los jubilados durante la época invernal.

¿Cuál es el programa que no estará disponible en 2024?

La institución brinda diversas ayudas a sus afiliados para poder garantizar el acceso a la salud y mejorar su calidad de vida. Algunos de estos beneficios están disponibles en determinados momentos del año, como es el caso de Calor Mayor.

Este programa busca proporcionar asistencia a los jubilados para que puedan acceder a insumos necesarios para poder calefaccionarse durante el invierno.

Esta asistencia estará suspendida hasta la temporada de bajas temperaturas de 2025. Esto mismo ocurre con otros beneficios, como la campaña antigripal.

Los jubilados que quieran acceder a los beneficios deberán presentar las credenciales vigentes.

Beneficios PAMI:¿ cuáles son los más utilizados?

La obra social tiene varios beneficios que los afiliados pueden usar al presentar las credenciales vigentes y las órdenes médicas correspondientes. Algunos de los más destacados son:

Inodoro portátil: está pensado para los adultos mayores que cuentan con dificultades de movilidad y diversas comorbilidades.

está pensado para los adultos mayores que cuentan con dificultades de movilidad y diversas comorbilidades. Anteojos: los afiliados que lo necesiten podrán solicitar dos pares por año de forma gratuita.

los afiliados que lo necesiten podrán solicitar dos pares por año de forma gratuita. Colchón antiescaras: esta ayuda está orientada para pacientes con alto grado de inmovilidad y altos factores de riesgo de escaras.

esta ayuda está orientada para pacientes con alto grado de inmovilidad y altos factores de riesgo de escaras. Trapecio: es útil para las personas que necesitan sentarse o levantarse de la cama y realizar cambios posturales.

El Gobierno se reúne con la UTA para tratar de frenar el paro de colectivos: qué puede pasar

Paritarias UOCRA: cuánto cobro en noviembre con aumento y bono, todas las escalas

¿Cuáles son las credenciales válidas en 2024?

Los afiliados que necesiten acceder a los beneficios y servicios de la obra social deberán presentar las credenciales vigentes en los centros de salud correspondientes.

Las personas que no presenten este documento no podrán utilizar los beneficios y no podrán acceder a la atención. Las credenciales válidas 2024 son las siguientes:

Credencial provisoria con QR: la misma se puede descargar e imprimir desde la página oficial del organismo

la misma se puede descargar e imprimir desde la página oficial del organismo Credencial digital: se puede encontrar en la app PAMI y los afiliados pueden acceder fácilmente.

se puede encontrar en la app PAMI y los afiliados pueden acceder fácilmente. Credencial plástica: aunque ya no se distribuye, esta tarjeta es válida para todas las gestiones.

aunque ya no se distribuye, esta tarjeta es válida para todas las gestiones. Credencial provisoria ticket: se puede imprimir en las terminales de autogestión de la obra social.

Los jubilados interesados conseguir un turno podrán hacerlo desde la app de la obra social.

¿Cómo obtener la app de PAMI?

Inicialmente, los afiliados deberán descargar la aplicación en el teléfono, por medio Google Play y/o AppStore. Las personas que ingresen por primera vez deberán colocar el número de documento, sexo y el número de trámite.



Luego que se complete el proceso, los adultos mayores podrán hallar ahí la credencial digital, trámites, turnos, cartilla médica, denuncias, reclamos, las recetas y órdenes médicas

¿Cómo pedir un turno con app PAMI?

Los afiliados a la obra social que necesiten obtener un turno con un especialista o recibir una orden, deberán que realizar una serie de pasos en la aplicación de PAMI.

Inicialmente se deberá pedir al médico de cabecera una orden electrónica para la especialidad requerida. Posteriormente, se debe ingresar a la nueva cartilla médica, buscar la especialidad solicitada y elegir el profesional requerido. Por último, los afiliados podrán solicitar el turno correspondiente.